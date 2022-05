Tiroteos dejan 20 heridos en Milwaukee tras playoffs de la NBA

TIROTEO EN LAS

AFUERAS DE PARTIDO NBA

THE NEW YORK POST:

3 personas heridas de bala, incluyendo una chica de 16 años,

es el saldo de un tiroteo ocurrido en afueras de sede del partido entre the Milwaukee Bucks y Boston Celtics de la Liga Profesional de Baloncesto de EE.UU. (NBA) pic.twitter.com/B7Ad36eYqZ