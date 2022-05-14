Tiroteos dejan 20 heridos en Milwaukee tras playoffs de la NBA

Al menos 20 personas resultaron heridas durante dos tiroteos registrados en el centro de entretenimiento de Milwaukee, Estdaos Unidos, donde los asistentes veían el partido de Bucks contra los Celtics de Boston en los playoffs de la NBA.

Las autoridades de Milwaukee informaron que ninguno de los heridos tuvo lesiones graves que pusieran en riesgo su vida, sin emnbargo fueron llevados a un hospital para ser atendidos.

De acuerdo con la policía local, el primer tiroteo ocurrió en el Distrito Deer, en una zona de bares y restaurantes donde miles de personas se reúnen para disfrutar de grandes eventos deportivos que se transmiten en televisión.

TIROTEO EN LAS

AFUERAS DE PARTIDO NBA

THE NEW YORK POST:

3 personas heridas de bala, incluyendo una chica de 16 años,

es el saldo de un tiroteo ocurrido en afueras de sede del partido entre the Milwaukee Bucks y Boston Celtics de la Liga Profesional de Baloncesto de EE.UU. (NBA) pic.twitter.com/B7Ad36eYqZ — William Echeverría (@Quijoteando) May 14, 2022

Derivado de ese tiroteo resultaron tres personas heridas, una hombre de 30 años y una niña de 16 quienes fueron trasladados en ambulancia hacia un hospital cercano, mientras que un tercer herido llegó al nosocomio por su propia cuenta.

En el lugar del tiroteo las autoridades arrestaron a un hombre de 29 años, como sospechoso de iniciar el problema.

Segundo tiroteo en Milwaukee tras playoffs de la NBA

Dos horas después y a unas cuadras más adelante, se reportó el segundo tiroteo en Milwaukee, ahí se registraron 17 personas heridas. Las autoridades locales detuvieron a 10 personas e incautaron armas de fuego.

Algunos testigos narraron para medios locales que vieron una pelea afuera de un bar después del juego de los playoffs de la NBA, y después comenzaron a escucharse los disparos, por lo que decenas de personas corrieron para ponerse a salvo.

El empleado de un estacionamiento también dijo que se escucharon los disparos, pero no vio quién los efectuaba, ni tampoco vio personas heridas.

Sin embargo, las autoridades no confirmaron si los tiroteos se debieron a una riña entre aficionados de la NBA o cuál fue la causa.

En el partido de los playoffs, el Boston derrotó a Milwaukee para forzar un séptimo partido de la serie, el cual se disputará el domingo en Boston.