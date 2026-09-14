Nueva onda tropical llega al país: los estados que tendrán las lluvias más fuertes y posibles granizadas

¡Empeora el clima en México! Para este lunes 14 de septiembre se esperan fuertes lluvias en gran parte del país debido al monzón mexicano y a la onda tropical número 39, que afectará a diversos estados del norte, centro y sur del país.

Toma precauciones, ya que las lluvias podrían venir acompañadas de granizadas y tormentas eléctricas, incluyendo a las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y al Estado de México (Edomex).

Pronóstico del clima lunes 14 de septiembre: fuertes lluvias en México

El monzón mexicano dejará afectaciones en el noroeste del país, ocasionando lluvias puntuales intensas en Sinaloa y Nayarit, además de Chihuahua, Durango, Sinaloa y Baja California Sur.

Pero la onda tropical número 39 se desplazará sobre el sur del territorio nacional, originando lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, entre otros estados.

A continuación te dejamos el pronóstico del clima:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (norte).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur (sur), Sonora (este y sur), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Nayarit (este y sur), Jalisco (norte, centro y oeste), Colima, Guanajuato (centro y oeste), Veracruz (centro y sur) y Oaxaca (norte, oeste y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (sur), Nuevo León (sur), Michoacán (sur), Guerrero (oeste, centro y este), Querétaro (sur), Hidalgo (suroeste), Estado de México (norte y centro), Puebla (norte y sureste) y Chiapas (oeste, sur y este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Quintana Roo.

¿Hará calor en México?

A pesar de que en septiembre llegan los primeros frentes fríos de la temporada, una onda de calor recorre los siguientes estados:



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Hidalgo, Querétaro y Estado de México (suroeste)

Clima en CDMX y Edomex lunes 14 de septiembre

¡Toma precauciones! Para este lunes se pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco y frío con posibles bancos de niebla en zonas altas de la región.

Durante la tarde, se prevé ambiente cálido y lluvias fuertes en Edomex, las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como lluvias con posibilidad de descargas eléctricas en la CDMX.