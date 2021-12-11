México fue elegido para formar parte del Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI) para el periodo 2022-2023, en donde ocupará la categoría “C”.

En el marco de la 32° sesión de la Asamblea de la OMI, que se llevó a cabo en Londres, la organización eligió a los miembros de su Consejo para el bienio 2022-2023.

El consejo de la Organización Marítima Internacional consta de 175 Estados miembros, y México ocupará la categoría “C” en dicho consejo.

La categoría “C” se refiere a los Estados que tienen interés especial en transporte o navegación marítima, y cuya elección al Consejo asegura la representación de las mayores áreas geográficas del mundo.

El Consejo es el órgano ejecutivo de la Organización Marítima Internacional y es responsable ante la Asamblea de la supervisión del trabajo de la OMI.

En el tiempo que media entre períodos de sesiones de la Asamblea, el Consejo desempeña todas las funciones de esta, excepto la de formular recomendaciones a los Gobiernos sobre seguridad marítima y prevención de la contaminación.

México 🇲🇽 es electo a la Organización Marítima Internacional #OMI categoría “C”, para el periodo 2022-2023, en el marco de la 32° sesión de la Asamblea de la OMI, en Londres 🇬🇧



Consulta los resultados de las elecciones 👇🏼https://t.co/v3Az9ol7Ub https://t.co/cVO2RMYQvp — Misión de México ONU (@MexOnu) December 10, 2021

México entre los 20 países elegidos en el consejo de la OMI

México se colocó en la tercera categoría para formar parte del Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI) para el periodo 2022-2023.

Estos son los países y sus categorías correspondientes:

En la categoría “A” se eligieron a diez estados con mayor interés en la provisión de servicios de transporte marítimo internacional.

Los países de la categoría “A” son: China, Estados Unidos, Federación de Rusia, Grecia, Italia, Japón, Noruega, Panamá, Reino Unido y República de Corea.

En la categoría “B” fueron electos diez Estados con mayor interés en el comercio marítimo internacional, entre los que se encuentran: Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, España, Francia, India, Países Bajos y Suecia.

En la categoría “C” fueron elegidos 20 Estados que tienen intereses especiales en el transporte marítimo o en la navegación y cuya integración en el Consejo garantice la representación de todas las grandes regiones geográficas del mundo.

Estos 20 Estados son: Bahamas, Bélgica, Chile, Chipre, Dinamarca, Egipto, Filipinas, Indonesia, Jamaica, Kenya, Malasia, Malta, Marruecos, México, Qatar, Reino de la Arabia Saudita, Singapur, Tailandia, Turquía y Vanuatu.