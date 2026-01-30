Logo Inklusion Sitio accesible
Coparmex apuesta por las microempresas, el motor que genera el 71% del empleo

¡Las tienditas, talleres y panaderías mueven a México! Coparmex revela que las MiPymes generan el 71% del empleo en el país y exige reducir la burocracia para apoyarlas.

Finanzas

Por:  César Méndez , América López

México es, ante todo, un país de emprendedores. Lejos de depender únicamente de los grandes corporativos, la verdadera fuerza que mueve a la economía nacional reside en quienes se atreven a tomar riesgos y abrir un negocio. Así lo reconoció Juan José Sierra, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien hizo un llamado enérgico a impulsar la cultura del emprendimiento.

Durante la presentación de la próxima Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento, Sierra destacó que el bienestar económico de millones de familias depende de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

El 98% de la economía, en manos de los pequeños

Los datos son reveladores. Según las cifras presentadas, las grandes industrias no son las únicas protagonistas.

“El motor de crecimiento está, además de las grandes industrias, en los millones de negocios que dan vida a cada comunidad: tiendas, talleres, panaderías, salones de belleza y pequeñas empresas que conforman el 98.8% de las unidades económicas del país”, detalló el líder patronal.

Estas unidades no solo son mayoría numérica, sino que representan la columna vertebral del mercado laboral: generan el 71% de los empleos en México. Son, en palabras de la Coparmex, el “corazón de la innovación y la productividad”.

Menos trámites, más empresas

Para potenciar este sector, Coparmex anunció que la Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento se llevará a cabo los días 11 y 12 de febrero en la Ciudad de México. El objetivo es claro: reducir los obstáculos que enfrentan los nuevos empresarios.

El mensaje del sector patronal fue contundente respecto a la necesidad de facilitar el camino: es urgente reducir la tramitología y generar mayor certidumbre jurídica.

“Cuando una MiPyme crece, una familia tiene mayor estabilidad; cuando una MiPyme se fortalece, una región se vuelve más dinámica”, concluyó Sierra.

