SRE prepara todo para el Mundial de Qatar 2022

A través de un video difundido en las redes sociales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Canciller Marcelo Ebrard y la embajadora de México en dicho país, Graciela Gómez, anunciaron que ya comenzaron los preparativos para recibir a más de 80 mil mexicanos en el Mundial de Qatar 2022.

"Esperamos tener más o menos 80 mil mexicanos”, aseguró el secretario.

Asimismo, la embajadora Graciela Gómez dijo que actualmente México, es el tercer país inscrito con mayor cantidad de personas que compran boletos para el Mundial.

Previniendo esa cantidad de mexicanos en Qatar, la SRE comenzará a lanzar campañas de protección preventiva, las cuales hablen acerca de las diferencias culturales y sociales que los asistentes encontrarán en dicho país, pues al tratarse del Medio Oriente, algunas acciones pueden ser motivo de faltas administrativas.

De igual forma, los funcionarios detallaron que los asistentes deben estar preparados para las condiciones climáticas de Qatar, ya que el Mundial de Fútbol tendrá lugar en invierno, por lo que la temperatura oscilará entre 15 y 20 grados.

Por otro lado, para asegurar el bienestar de los mexicanos, la SRE instalará consulados móviles en los estadios donde la selección tricolor juegue, así como en centros de aficionados del 21 de noviembre al 18 de diciembre del 2022.

Lo mismo se espera que hagan las embajadas de los 32 países participantes en el Mundial de Qatar.

SRE habla sobre la ciudad cede del Mundial en Qatar 2020

La SRE detalló que la ciudad donde se celebrará el Mundial, Lusail, continúa en construcción, por lo que los aficionados estrenarán todas las instalaciones, estadios, hoteles, calles y transportes a finales del 2022.

De igual forma, anunciaron que una vez terminado el evento, el estadio principal se convertirá en un centro de salud y de competencias deportivas.

Señalaron también que esta ciudad es completamente sustentable y que fue creada con motivo del Mundial en Qatar, por lo que los 8 estadios en construcción se encuentran a tan solo 1 hora de distancia entre sí, por lo que habrá hasta 4 partidos por día.

Qatar extiende invitación a los mexicanos para asistir al Mundial

Finalmente, la SRE habló con el CEO del Mundial, Nasser Al-Khater, el cual mostró emoción por la llegada de los aficionados mexicanos, pues asegura que México es un país importante en esta fiesta.

Los aficionados mexicanos son un país muy importante para nosotros en la calificación, así que contamos con ustedes para que su selección nacional califique para venir a Qatar.

Destacó también la gran pasión de los mexicanos por el deporte, por lo que extendió la invitación a México, para compartir su cultura y tradiciones.