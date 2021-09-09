México rescata el empate contra Panamá y sigue invicto

La Selección de México rescató el empate a un gol contra Panamá, en un duelo de visitante que se celebró en el Estadio Rommel Fernández, por lo que el TRI continúa invicto en el Octagonal Final de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022.

El primer gol cayó por parte de Panamá al minuto 27, luego de que Rolando Blackburn aprovechó un rebote del balón en el área de México, por lo que lo mandó a las redes.

Te puede interesar: Algoritmo revela quién es el mejor futbolista de todos los tiempos

Sin embargo, la anotación del empate por parte de México cayó hasta el minuto 76 por parte de Jesús Manuel "Tecatito" Corona, quien controló el esférico en el área de Panamá y lo colocó en el segundo poste del guardameta Luis Mejía.

Con este resultado, México se ubica en la primera posición del Octagonal Final de Concacaf con siete puntos, luego de tres partidos disputados. Por su parte, Panamá se colocó en la tercera posición con cinco unidades.

Tanto México como Panamá continúan invictos en las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Se acabó el partido!



Panamá 1-1 México



#YaSeArmó — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 9, 2021

México sigue invicto rumbo a Qatar 2022

La selección de México continúa invicto en su camino rumbo al Mundial de Qatar 2022, luego de que el pasado 2 de septiembre derrotó dos goles contra uno a Jamaica y el pasado domingo 5 venció a Costa Rica en su propio estadio por el mínimo marcador.

El próximo duelo de México será hasta el 7 de octubre cuando reciba a la selección de Canadá en la cancha del Estadio Azteca. Ese mismo mes, pero el 10, recibirá a Honduras y el 13 visitará a El Salvador.

La actividad eliminatoria de México rumbo a Qatar continuará en noviembre con los duelos contra Estados Unidos, Canadá y Jamaica.