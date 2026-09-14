¡De los abucheos al lleno total! Carín León hace historia en Las Vegas tras cancelar su concierto
Tras superar los abucheos, Carín León hizo historia con su residencia en Las Vegas, donde otros artistas mexicanos también celebrarán las Fiestas Patrias.
Tras los abucheos por cancelar su concierto en La Esfera de Las Vegas, Carín León regresó con todo: tres noches con lleno total y Cristian Castro como invitado sorpresa.
Pero la fiesta no termina ahí ya que Las Vegas se viste de verde, blanco y rojo para celebrar el mes patrio y la noche mexicana, y los grandes de la música mexicana están listos para hacer retumbar la ciudad del Pecado.
Los Tucanes de Tijuana ya están en escena, y mañana será el turno de Alejandro Fernández, quien dará el Grito de Independencia en el Grand Garden Arena con su espectáculo “De Rey a Rey”.