México exigirá visa a venezolanos para frenar migración a EU

México pedirá visa a turistas venezolanos tras detectar un flujo creciente de visitantes de Venezuela que usan el territorio mexicano para intentar llegar a Estados Unidos (EU).

Una vez que esta disposición entre en vigor y sea publicada en el Diario Oficial, los ciudadanos de Venezuela que quieran entrar a México, deberán tramitar una visa.

De acuerdo con un documento, se ha detectado un "aumento sustancial" de venezolanos que ingresan a México para llegar a EU, además de que han dado declaraciones falsas sobre los motivos de su llegada.

"Se destaca la tendencia creciente del flujo migratorio de nacionales de la República Bolivariana de Venezuela en tránsito irregular hacia un tercer país, representando un incremento en más del mil por ciento, en comparación con el mismo periodo en los cinco años previos", añade.

Asimismo, se mencionó que muchos de los venezolanos han estado saliendo de su tierra natal debido a la agitación económica sostenida que ha enfrentado el país, y hasta diciembre del 2021, México no había solicitado visa a los visitantes de Venezuela, por lo que no la necesitaban para ingresar al territorio mexicano como turistas.

|Reuters

México detectó un aumento de detenciones de venezolanos

La Secretaría de Gobernación divulgó que se impondrá la visa tras identificar que más de un tercio de los venezolanos que llegaron a México de enero a septiembre de este año 2021, lo hicieron en un "tránsito irregular” hacia EU.

México "ha determinado de manera unilateral la aplicación de visa en pasaportes ordinarios a los nacionales de la República Bolivariana de Venezuela que pretendan ingresar al país como visitantes", señala la propuesta de Gobernación.

En noviembre, México ya se encontraba estudiando fijar requisitos más estrictos para la entrada a venezolanos, en parte en respuesta a peticiones de EU, pues encontraron un fuerte aumento de las detenciones en la frontera de ciudadanos de la nación sudamericana, que huyen de la crisis en su país.

El tránsito de migrantes que buscan llegar a EU desde México se ha incrementado en los últimos años. Según cifras oficiales, más de 190 mil personas sin papeles han sido detectadas entre enero y septiembre, el triple que en 2020. Unos 74 mil 300 han sido deportadas.

