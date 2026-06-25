Triunfo de México vs Chequia retumbó en CDMX y Guadalajara: así se vivió el festejo

El partido de México vs Chequia hoy en el Estadio Ciudad de México se vivió con gran emoción por el triunfo de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 con un marcador 3-0, pero la pasión también se vivió en otros lados del país.

Aficionados se dieron cita en otros puntos del país como Guadalajara, estado sede para los partidos de la justa mundialista y que esta noche gritaron de emoción por el triunfo del tricolor.

Así se vivió el partido de México vs Chequia hoy

Revive en TV Azteca y las plataformas de Azteca Deportes los mejores momentos del partido de hoy con el cual México logró un pase perfecto y avanzó invicto a los 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

En Guadalajara, la Perla Tapatía, los afcionados se dieron cita para celebrar el triunfo de la Selección Mexicana. El ambiente se vivió con mucha emoción con música y gritos de emoción por este triunfo.

Lluvia en CDMX no detuvo el festejo por el partido

Miles de aficionados que llegaron a distintos puntos de la CDMX para celebrar los goles de México no se rindieron ante la lluvia que se registró hoy.

Ni #Chequia ni la lluvia detienen a #México y su afición 🇲🇽⚽



Ni las inundaciones causadas por las fuertes lluvias capitalinas pudieron frenar la locura de la afición mexicana tras el contundente triunfo de la Selección Azteca.



Con la euforia desatada por los golazos de Chávez,… pic.twitter.com/Tv1H7QJQgd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 25, 2026

Previo al encuentro, el Zócalo capitalino, el Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora en Paseo de la Reforma, comenzaron a llenarse de miles de aficionados para apoyar a la Selección.

Así sonó el Himno Nacional previo al partido de México vs. Chequia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en la Diana Cazadora, en el Ángel de la Independencia y en el Monumento a la Revolución, respectivamente.



Vía @jessiemozar @Galicia_Edgar @AlfredoTNews pic.twitter.com/ZUNbLRZnoe — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 25, 2026

Pasaban los minutos y la lluvia se hizo presente, pero eso no detuvo los ánimos y los asistentes se mantuvieron firmes para seguir de cerca cada jugada.

El primer gol cayó y la emoción hizo que la lluvia se olvidara por segundos. Todos gritaron y festejaron con pasión, la cual aumentó cuando México anotó un segundo gol.

Cuando parecía que el marcador estaba definido llegó el tercer gol y en la CDMX, como en La Minerva, Guadalajara, los mexicanos fueron testigos de un resultado vencedor de 3-0, victoria que esta noche unió a la afición de la escuadra tricolor.