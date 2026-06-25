México vs Chequia EN VIVO: Imágenes del Zócalo y el Ángel abarrotados de aficionados de la Selección en el Mundial 2026; últimas noticias del partido

Hoy miércoles 24 de junio de 2026, el Estadio Ciudad de México recibirá su último partido de la Fase de Grupos del Mundial 2026. Si debes circular por la zona sur de la capital porque vas al juego o a otra actividad, en Azteca Noticias te traemos las últimas noticias en vivo sobre el pronóstico del clima, calles ceradas, alternativas viales, afectaciones en el transporte y a qué hora inicia el México vs Chequia. También te compartimos todo sobre las celebraciones en el Zócalo y el Ángel de la Independencia.



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¿A qué hora juega México el 24 de junio por el Mundial 2026?

El partido México vs República Checa está programado para iniciar hoy a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México, antes Azteca. Recuerda que la transmisión en vivo por la señal de televisión abierta en Azteca 7, el Canal del Mundial, así como por el sitio web de Azteca Deportes, arrancará a las 18:30 horas.

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