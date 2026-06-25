México vs Chequia EN VIVO: Imágenes del Zócalo y el Ángel abarrotados de aficionados de la Selección en el Mundial 2026; últimas noticias del partido
Te presentamos toda la información del horario del partido México vs. Chequia EN VIVO, las calles cerradas, transporte y las últimas noticias de las celebraciones en el Ángel de la Independencia y el Zócalo por el Mundial 2026
Hoy miércoles 24 de junio de 2026, el Estadio Ciudad de México recibirá su último partido de la Fase de Grupos del Mundial 2026. Si debes circular por la zona sur de la capital porque vas al juego o a otra actividad, en Azteca Noticias te traemos las últimas noticias en vivo sobre el pronóstico del clima, calles ceradas, alternativas viales, afectaciones en el transporte y a qué hora inicia el México vs Chequia. También te compartimos todo sobre las celebraciones en el Zócalo y el Ángel de la Independencia.
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¿A qué hora juega México el 24 de junio por el Mundial 2026?
El partido México vs República Checa está programado para iniciar hoy a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México, antes Azteca. Recuerda que la transmisión en vivo por la señal de televisión abierta en Azteca 7, el Canal del Mundial, así como por el sitio web de Azteca Deportes, arrancará a las 18:30 horas.
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Cierres viales por el México vs Chequia EN VIVO: ¿A qué hora inician las afectaciones en calles y transporte en CDMX hoy 24 de junio?
VIDEO: La Diana luce con lleno total de aficionados de la Selección de México
Así luce la Glorieta de la Diana Cazadora en Paseo de la Reforma, donde fue colocada otra pantalla gigante:— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 25, 2026
Vía Orlando Barranco (@torlas1) #EnVivo | https://t.co/CwKnASMClE pic.twitter.com/b818Qvkf3u
¿Quién será el rival de México en el próximo partido?
De acuerdo con los pronósticos, la Selección Mexicana podría enfrentar a uno de los mejores terceros lugares procedente de los grupos C, E, F, H o I.
Aunque no hay nada claro, México estaría enfrentando a su rival este martes 30 de junio de 2026, a las 19:00 h (tiempo del centro).
VIDEO: Momento en que aficionados se aglomeraron en el FIFA Fan Festival
Así fue como aficionados a la Selección Mexicana se aglomeraron en la entrada al FIFA Fan Festival™ en el Zócalo capitalino.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 25, 2026
Lee más: https://t.co/26O6WJEsoS pic.twitter.com/WdOBRdPzvG
¿Cómo va Corea del Sur vs Sudáfrica?
Hasta el momento, el marcador va 0-0, mientras que se mantiene el mismo marcador en el México vs Chequia.
Portazo en el Zócalo de la CDMX; así vive la afición el partido México vs Chequia
¡Se salió de control! Tanto en el Zócalo como en el Ángel de la Independencia se reportó portazo, luego de que autoridades colocaran las vallas ante el cupo lleno.
📢 ¡MOMENTOS DE TENSIÓN EN EL ÁNGEL! 🚨— La Marea (@lamareafesar) June 25, 2026
Reportan un portazo e incidentes en las inmediaciones del Ángel de la Independencia en la CDMX a solo unas horas del partido de la Selección Mexicana. 🛑⚠️ 🌊
📷 Ángel Adrián #ÚltimaHora #ÁngelDeLaIndependencia #Mundial2026 #LaMarea pic.twitter.com/1KmxgjU6R1
Da inicio el partido entre México vs Chequia
¡Todo listo para hacer historia! Da inicio el tercer partido de la Selección Mexicana dentro de la Fase de Grupos del Mundial 2026.
Suena el Himno Nacional Mexicano en el Estadio Ciudad de México
¡Todo listo! Ya suena el Himno Nacional Mexicano dentro del reciento más grande de México.
Aficionados listos para apoyar a México en el Estadio Ciudad de México
Reporteros de Tv Azteca continúan documentado la llegada de miles de aficionados al Estadio Ciudad de México.
#ElMundialXAzteca 🇲🇽La afición sigue llegando al Estadio Ciudad de México para gozar de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y eso sí, tienen muy claro su apoyo también para @martinolimx, El "Dr." @GarciaPosti y al Tío Richie (@RicardoBSalinas)👏— adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 25, 2026
No te pierdas el juego y los… pic.twitter.com/Zf5dFK40XV
¡Desde el estadio! Comentaristas de Azteca 7 listos para narrar el partido México vs Chequia
Faltan minutos para que de comienzo el tercer partido de la Selección Mexicana dentro del Mundial 2026. Sigue todos los detalles por Azteca 7, el canal del Mundial.
Ya comienzan las clases particulares en el tercer juego de México en contra de Chequia.— Luis García P (@GarciaPosti) June 25, 2026
Pónganle que estamos en vivo desde el Estadio Ciudad de México en @AztecaSiete. pic.twitter.com/F6Tyh8CFNI
La ola verde crece; sigue llegando más gente al Zócalo
El zócalo ya está lleno, pero sigue llegando más gente. Mientras que, el Monumento a la Revolución se pinta de verde, blanco y rojo.
La ola verde ya llenó las inmediaciones del Monumento a la Revolución por el partido de México contra Chequia.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 25, 2026
Personas con máscaras, sombreros y pelucas, pero este personaje de espejos y alas llamó nuestra atención.
Vía @AlfredoTNews
Lee más: https://t.co/37OgygFbqA pic.twitter.com/5sQv5TmZek
¡Totalmente abarrotado! Así se ve el Zócalo capitalino minutos antes del partido de México
¡La afición quiere romper récord! Así luce el Zócalo capitalino a minutos de que empiece el último partido de la Selección Mexicana dentro de la Fase de Grupos del Mundial 2026.
¡El Ángel de la Independencia, el #Zócalo y la Diana Cazadora están a su máxima capacidad! ⚽🇲🇽🎉— César Cravioto (@craviotocesar) June 24, 2026
Para que disfruten del partido con mayor comodidad, recuerden que también tenemos pantallas instaladas en el #MonumentoALaRevolución y en Av. Juárez.
Evitemos aglomeraciones y… pic.twitter.com/ay2ECpj0Bs
¿Quiénes jugarán HOY en el partido México vs Chequia?
La Selección Mexicana dio conocer la alineación del último partido que se disputará dentro de la Fase de Grupos; ¿quiénes son los titulares? Conoce aquí los detalles completos: México vs Chequia: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión de partido.
¿A qué hora cerrará el Metro CDMX por el México vs Chequia?
El gobierno de la Ciudad de México informó que las líneas 1, 2 y 3 del Metro CDMX cerrarán a la 1:00 de la mañana del jueves 25 de junio de 2026, con el fin de que los aficionados puedan regresar a sus casas en dicho transporte público.
Las últimas salidas de los trenes desde Observatorio a Pantitlán, Tasqueña a Cuatro Caminos y Universidad a Indios Verdes serán alrededor de las 00:30 horas.
¿Qué calles siguen cerradas por el México vs Chequia?
Estas son las calles cerradas durante el “Polígono de la última milla” alrededor del Estadio Ciudad de México:
El perímetro cerrado comprende cuatro avenidas principales:
Calzada de Tlalpan al oriente.
Periférico Sur.
Boulevard Gran Sur, al poniente.
Avenida Santa Úrsula al norte.
Zócalo totalmente lleno: ¿dónde se ubican otras pantallas para ver el partido México vs Chequia?
El gobierno capitalino informó que ya no hay cupo para ingresar al Fan Fest Zócalo, por lo que se recomienda acudir a Paseo de la Reforma para poder disfrutar del partido en 18 pantallas nuevas.
Conoce aquí la ubicación exacta.
La #SSC informa:— SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 24, 2026
Derivado de la alta afluencia de aficionadas y aficionados que se dieron cita en el #FanFest del Centro Histórico, la plancha del #Zócalo ha alcanzado su capacidad máxima, por lo que te recomendamos acudir al corredor de Paseo de la Reforma, desde la Glorieta de… pic.twitter.com/qDrY8Ng0pz
Selección Mexicana sale rumbo al Estadio Ciudad de México
¡Qué nervios! En medio de porras, la Selección Mexicana sale del Centro de Alto Rendimiento rumbo al Estadio Ciudad de México donde se llevará a cabo el encuentro con Chequia a las 19:00 hrs.
¡Hay Ley Seca! Realizan operativo en el Fan festival del Zócalo
Recuerda que durante las actividades del Fan Festival Zócalo no está permitido el consumo de bebidas alcohólicas.
Continuamos presentes en el #Zócalo capitalino y en Av. Paseo de la Reforma para inhibir la venta y el consumo de alcohol durante las actividades del #FanFestival, y así garantizar que las familias mexicanas disfruten de un ambiente seguro y ordenado. ⚽🇲🇽— SEGOB CDMX (@SeGobCDMX) June 24, 2026
Recuerda que está… pic.twitter.com/KW7QOYedrp
¡Se arma la fiesta en el Zócalo!
La emoción está a flor de piel en el Zócalo capitalino, y los aficionados saben que el descontrol es parte de la justa mundialista. Así se viven las horas previas al México vs Chequia.
¡Se descontroló! 😱— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 24, 2026
En el Zócalo capitalino, el ambiente subió de tono y ya hay círculos realizando rondas de besos. #ElCanalDelMundial #ElMundialXAzteca
Vía @jessiemozar https://t.co/B4roHHWA33 pic.twitter.com/fIXVtyMbHc
Tren Ligero opera con limitaciones
Desde las 13:00 horas, el acceso al Tren Ligero en la terminal Tasqueña es sólo para quienes tengan boleto para el partido en el Estadio Ciudad de México, así como para residentes de la zona.
🚈Aviso🏟️— Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) June 24, 2026
Tren Ligero
Como parte del operativo de "Última Milla", a partir de las 13:00 horas el acceso a la estación Tasqueña es para quienes cuenten con boleto para el evento en el Estadio Ciudad de México y a los residentes de la zona.
El servicio en el resto de las…
Edgar Galicia salta la cuerda en el Ángel
Aficionados pusieron a prueba a Edgar Galicia, reportero de Azteca Noticias, en el Ángel de la Independencia al saltar la cuerda junto a una mamá.
¡@Galicia_Edgar anda con todo!— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 24, 2026
Aficionados ponen a prueba al reportero de Azteca Noticias en el Ángel; Edgar Galicia aceptó el reto y saltó la cuerda junto con una mamá.
¿Quién ganó?https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/CocfcLdLDR
VIDEO: Así se ve el Ángel de la Independencia
El agrupamiento Cóndores realiza sobrevolos en el Ángel de la Independencia, horas antes del partido entre México y Chequia.
Desde el Cóndor de la @SSC_CDMX, también se supervisan las acciones en el Ángel de la Independencia donde ya comienzan a llegar aficionados para disfrutar del partido entre Chequia y México.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/tFXIuIEMaC— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 24, 2026
Aficionados se concentran en el Ángel de la Independencia
Seguidores de la Selección Azteca hacen bailes ancestrales para llamar a la buena suerte en el encuentro de México contra Chequia. En el Ángel de la Independencia realizan este ritual la tarde de hoy.
Entre tambores y danzas ancestrales, los aficionados mexicanos invocan la buena suerte para la Selección.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 24, 2026
La cuenta regresiva está en marcha y cada vez falta menos para el esperado duelo entre México y Chequia.
Vía @Galicia_Edgar https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/WqmN1r4Uac
¿Lloverá en el partido México vs Chequia? El pronósctico del clima para el partido de la Selección Mexicana
Hay altas probabilidades de lluvia en la tarde y noche de este 24 de junio de 2026, cuando será el partido México vs Chequia, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Consulta el pronóstico completo en este enlace.
¿Le cambiaron el nombre a República Checa?
¿Por qué se le dice Chequia a República Checa? ¿Es otro nombre o se lo cambiaron? Te explicamos todo en este enlace.
¿A qué hora abren el Fan Fest del Zócalo para el partido de México hoy?
En caso de que quieras acudir al Fan Fest instalado en la plancha del Zócalo capitalino, te contamos en este enlace a qué hora abre sus puertas.
¿Dónde puedo ver el México vs Chequia?
Además de la señal de Azteca 7 y el sitio de Azteca Deportes, habrá pantallas donde podrán apreciar el partido de hoy de México vs Chequia. En este enlace podrás consultar las ubicaciones.
Policías desvían tránsito alrededor del Estadio Ciudad de México
Policías capitalinos ya desvían el tránsito vehicular en Periférico a la altura del Circuito Estadio Azteca, donde sólo hay paso hacia el sur a las personas que cuentan con acreditación o boleto para el partido México vs Chequia.
Las alternativas para circular son Eje 3 Oriente, Avenida Insurgentes, Canal de Miramontes y Paseos del Pedregal.
Como parte del Operativo #ÚltimaMilla, policías de #Tránsito de la @SSC_CDMX ya realiza desvíos a la circulación vehicular en #Periférico a la altura del Circuito Estadio Azteca, donde solo se permite el paso hacia el Sur, a las personas que cuentan con acreditación o boleto.… pic.twitter.com/abRNvaBoxs— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 24, 2026
¿A qué hora cerrará el Metro CDMX por el partido México vs Chequia?
Al menos tres líneas del Metro CDMX cerrarán a la 1:00 de la mañana del 25 de junio de 2026, para facilitar el transporte de usuarios tras el partido México vs Chequia. Te contamos los detalles en este enlace.
Llegan primeros policías a los alrededores de la última milla
Más de 7 mil 500 elementos de seguridad, con apoyo de fuerzas federales, fueron desplegados en los alrededores del Estadio Ciudad de México con motivo del partido entre México y Chequia correspondiente a la Copa Mundial 2026.
Como parte del dispositivo de seguridad, las autoridades activaron el operativo “Última Milla”, que contempla la instalación de filtros de revisión, cierres viales y controles de acceso para garantizar el ingreso ordenado de miles de aficionados al inmueble.
¡Todo listo en la #CDMX! Operativo especial y extensión de horario en el Metro por el México vs. Chequia— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 24, 2026
El ambiente futbolero ya se siente en las calles ante el partido de @miseleccionmx. Para facilitar el regreso de la afición, las líneas 1, 2 y 3 del Metro ampliarán su… pic.twitter.com/OvOHK4ZP8v
¿A qué hora se cierran las calles cerca del Estadio Ciudad de México?
Como parte del operativo denominado "Última Milla", los cierres viales comienzan a esta hora:
Cierres parciales: Comienzan desde esta noche martes 23 de junio, limitando el paso principalmente a residentes acreditados.
Cierre total: Se activa entre 6 y 10 horas antes del inicio del partido.
A partir de esa hora, el acceso vehicular queda completamente restringido a avenidas como Santa Úrsula, Circuito Azteca, tramos de Calzada de Tlalpan, Acoxpa y Avenida del Imán.
¿Cómo estará el clima para el México vs Chequia?
¡Se esperan lluvias fuertes! Para este miércoles se pronostica cielo nublado a medio nublado durante el día, pero para la tarde de prevén precipitaciones intensas, incluyendo tormenta eléctrica.
Infórmate de las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en las sedes mundialistas #CDMX; Guadalajara, #Jalisco, y Monterrey, #NuevoLeón, durante los siguientes 4 días ⬇️ pic.twitter.com/Q0Bk6dAWQm— CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 24, 2026
¿A que hora inicia la Ley Seca en CDMX por el México vs. Chequia?
¡Ojo! La restricción para la venta de bebidas alcohólicas estará vigente desde las 15:00 horas del miércoles 24 de junio hasta las 07:00 horas del jueves 25 de junio.
¿En dónde ver EN VIVO el partido México vs Chequia?
El partido entre Chequia vs. México comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro del país, el próximo miércoles 24 de junio.
Quienes no puedan asistir al estadio podrán seguir la transmisión totalmente gratis por Azteca 7, el canal del Mundial, o mediante la aplicación de Azteca Deportes.
Suspenden clases este 24 de junio en todos los niveles
¡Las escuelas estarán cerradas! Este miércoles 24 de junio, se suspenden las clases presenciales en los planteles educativos ubicados en la Ciudad de México (CDMX).
La medida solo aplica para la capital, por lo que en el resto de los estados, las actividades se llevarán con normalidad.
Habrá Ley Seca por el México vs Chequia
En varias colonias de la CDMX habrá Ley Seca debido al partido México vs Chequia a celebrarse este miércoles 24 de junio. Te contamos dónde en este enlace.
¡Ojo! La Ley Seca se aplicará este miércoles 24 de junio en diversas colonias de la CDMX durante el partido México vs. Chequia .— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 23, 2026
La venta de bebidas alcohólicas quedará suspendida en varias zonas; consulta cuáles serán las áreas afectadas.https://t.co/vE1cN4WTmK pic.twitter.com/wcw2oPvWn4