¿Vas al Zócalo a ver el México vs. Ecuador? A esta hora abren el Fan Fest en CDMX; accesos, calles cerradas y todo lo que debes saber

¡No te lo pierdas! Si planeas asistir con tus amigos o familia al Fan Fest del Zócalo CDMX para disfrutar del emocionante partido México vs. Ecuador de este martes; te compartimos el horario de apertura, accesos habilitados y las calles cerradas para este 30 de junio 2026.

Recuerda que el México vs. Ecuador comenzará alrededor de las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México, uno de los encuentros más esperado por las y los aficionados mexicanos.

¿A qué hora abre el Fan Fest del Zócalo CDMX por el México vs. Ecuador?

El acceso al Fan Fest del Zócalo CDMX iniciará en punto de las 9:30 horas de este martes 30 de junio 2026 para que las y los aficionados disfruten del partido entre México y Ecuador, así como de otros encuentros deportivos a lo largo del día.

El Fan Fest en CDMX permanecerá abierto hasta las 21:30 horas.

Si planeas acudir a la Plaza de la Constitución para ver el partido de la Selección, se se recomienda llegar con algunas horas de anticipación, ya que las filas para acceder al Fan Fest comienzan desde tempano y el aforo es limitado.

Accesos para entrar al Fan Fest del Zócalo CDMX este martes

Para ingresar al Fan Fest del Zócalo CDMX y ver el partido entre México y Ecuador, se han implementado un operativo de seguridad y control de accesos, pero ¿por dónde entro al evento mundialista?

Accesos peatonales al Fan Fest del Zócalo CDMX:

Avenida 20 de Noviembre: El acceso principal más amplio, ideal si vienes desde las inmediaciones de Izazaga.

El acceso principal más amplio, ideal si vienes desde las inmediaciones de Izazaga. Avenida Pino Suárez: Habilitado para quienes se aproximen por la zona sur-oriente del Centro Histórico.

Recordemos que el acceso a la plancha es completamente gratuito; sin embargo, la entrada es controlada por algunos filtros de seguridad.

⚽🙌🏻 La emoción del Mundial se vive en toda la ciudad. Con sedes gratuitas, servicios reforzados y un operativo integral, la capital está lista para que disfrutes cada partido en un ambiente seguro, ordenado y familiar. 🥅🇲🇽#LaPelotaVuelveACasa pic.twitter.com/49vXJhfoEa — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) June 30, 2026

Lo que SÍ y NO se puede ingresar al Fan Fest del Zócalo CDMX por el México vs. Ecuador

¡Toma nota! Antes de entrar al Fan Fest del Zócalo CDMX las y los aficionados deben pasar por una revisión civil, por ello, para evitar contratiempos, te compartimos la lista de objetos que SÍ y NO pueden ingresar a la explanada.

