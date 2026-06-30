¿Vas al partido de México vs Ecuador? El Metro de CDMX extiende horario hasta la madrugada

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) anunció que las Líneas 1, 2 y 3 extenderán su horario de servicio este martes 30 de junio con motivo del partido entre México y Ecuador en los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

De manera excepcional, las estaciones de estas tres líneas permanecerán abiertas hasta la 1:00 de la madrugada del miércoles 1 de julio, una hora más de lo habitual. La medida busca facilitar el regreso de quienes asistan al Estadio Ciudad de México y de las personas que participen en las concentraciones que podrían realizarse en Paseo de la Reforma, principalmente en los alrededores del Ángel de la Independencia.

El Metro también pidió a los usuarios evitar arrojar objetos metálicos a las vías, ya que pueden provocar cortos eléctricos y afectar la circulación de los trenes, lo que retrasaría el servicio durante una noche en la que se espera una alta afluencia de pasajeros.

¿A qué hora juega México vs Ecuador en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana enfrentará a Ecuador este martes 30 de junio en los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de México a las 19:00 horas, tiempo del centro del país.

#TarjetaInformativa: Este martes 30 de junio, las Líneas 1, 2 y 3 extenderán horario al término del servicio. pic.twitter.com/o7ygRk9iVM — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 29, 2026

El equipo dirigido por México llega con paso perfecto tras ganar sus tres partidos de la fase de grupos sin recibir gol. Sin embargo, enfrente tendrá a una selección ecuatoriana que sorprendió al vencer a Alemania en Fase de Grupos y que buscará seguir dando la campanada en el torneo.

El partido podrá verse por la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes. La transmisión comenzará a las 18:40 horas, con la narración de Christian Martinoli y los comentarios de Luis García, Carlos Guerrero "Warrior", Luis Roberto Alves "Zague" y Jorge Campos, los mejores.