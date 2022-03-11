“Mi esperanza me guió": niño de Ucrania llega solo a Eslovaquia

Hassan Al-Khalaf, es un niño de tan solo 11 años, quien se aferró a la esperanza mientras atravesó Ucrania solo para llegar sano y salvo a Eslovaquia, lo hizo luego de unirse a las masas de refugiados que escapaban de la operación militar especial de Rusia en Ucrania.

El pequeño Hassan llegó a Eslovaquia a principios del mes de marzo y atrajo la atención de los medios de comunicación luego de que la policía local publicara su historia a través de su página de Facebook, donde lo calificó de "héroe", después de que protagonizó un largo viaje en tren y a pie desde las localidades de Zaporizhzhie, en el sureste de Ucrania.

His name Hassan al-Khalaf , The name is a common in northeastern Syria.

The story of the #herochild who travelled a long distance from Ukraine to the borders of Slovakia!

We're trying to know from which Syrian city he is. pic.twitter.com/5YdSNwiEnJ — Omar Abu Layla (@OALD24) March 7, 2022

"Mi esperanza me guió": niño de 11 años que huyó solo de Ucrania a Eslovaquia

En una entrevista antes de aparecer como invitado en una manifestación pro-Ucrania efectuada en Bratislava, capital de Eslovaquia, el pequeño de 11 años dijo que: "Tenía la esperanza de mi madre, que quería que me fuera".

A través de un intérprete debido a la barrera del idioma, Hassan señaló que: "Mi esperanza me guió en mi camino".

La madre de Hassan es una mujer viuda que no podía dejar a su abuela en casa (Ucrania), por lo que envió al niño solo en un viaje de más de mil kilómetros hasta Eslovaquia, nación en donde estudia su hermano mayor.

Hassan Al-Khalaf llegó a Eslovaquia con una bolsa de plástico con sus cosas personales, su pasaporte y un número de teléfono escrito en una de sus manos.

The Syrian child Hassan Al-Khalaf fled alone from Ukraine to Slovakia, and his mother left him to go alone because she is forced to take care of his grandmother who cannot move, and she wrote a number on his hand to call his older brother there pic.twitter.com/hrv2ePY2fT — Fared Al Mahlool (@FARED_ALHOR) March 7, 2022

Crisis de refugiados de mayor crecimiento desde la Segunda Guerra Mundial

El niño de 11 años es uno de los más de dos y medio millones de refugiados que huyeron de Ucrania, principalmente a Polonia, pero también a Eslovaquia, Hungría y Rumania, para llegar a la Unión Europea.

Al menos 176 mil personas han cruzado la frontera de Eslovaquia en un éxodo que la Organización de las Naciones Unidas ha calificado como la crisis de refugiados de más rápido crecimiento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Hassan, quien mantiene la esperanza de volver a ver a su madre, agradeció a todos quienes le han ayudado: "Quiero agradecer enormemente a los voluntarios, porque están ayudando a personas que ni siquiera conocen".



Hassan Al-Khalaf, niño que huyó solo de Ucrania:

Creo que habrá un final feliz.