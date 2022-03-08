Polonia recibe 150 niños ucranianos huérfanos por conflicto con Rusia

En las primeras horas de este martes, alrededor de 150 niños ucranianos huérfanos fueron trasladados a un refugio ubicado en Polonia para protegerlos del conflicto con Rusia.

La mayoría de los niños ucranianos trasladados a la frontera polaca con bebés y niños pequeños que necesitan ser atendidos y supervisados todo el tiempo, informaron autoridades de Kiev, la capital de Ucrania.

Los voluntarios y los oficiales de policía de Ucrania les dieron a los niños peluches mientras los llevaban desde la estación y los subían a los autobuses.

Los niños ucranianos fueron trasladados en tren desde Kiev, donde se encontraban en un refugio, hasta una escuela local en Polonia, donde permanecerán hasta que termine el conflicto militar entre Ucrania y Rusia.

Ya en Polonia, una organización benéfica para niños preparó un polideportivo escolar reconvertido en asilo para recibir a los niños ucranianos que llegaron este sábado a la frontera.

"Tenemos comida para ellos, habrá muchos niños muy pequeños, así que tendremos que cambiarles los pañales, etc.", dijo Przemek Macholak, de 25 años, subjefe de respuesta a la crisis de Happy Kids, una organización no gubernamental de Polonia.

Polonia recibe 2 mil niños ucranianos huérfanos

Tan solo la organización Happy Kids ayudó con la evacuación de unos dos mil niños ucranianos huérfanos hasta el momento, y el subjefe indicó que están tratando de no separar a los niños una vez que llegaron a Polonia.

"Hace apenas dos días tuvimos un transporte de 700 niños", dijo Macholak. "No es fácil encontrar un lugar para nadie, pero es aún más difícil encontrar un lugar para 700 niños en el mismo lugar", agregó.

El gobierno polaco aprobó un proyecto de ley para crear un fondo de mil 750 millones de dólares para ayudar a los refugiados de Ucrania.

Además, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, indicó este martes que también colaborará con los países europeos para apoyar a los niños ucranianos y a todas las personas que se están refugiando en otros países por el conflicto de Rusia y Ucrania.

