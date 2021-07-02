Hombre de Florida ofrece a víctimas de Surfside un lugar para quedarse

Cuando el fundador de la empresa de propiedades de alquiler vacacional con sede en Florida, Andreas King-Geovanis, se enteró de que un edificio de condominios en Surfside se había derrumbado, supo por experiencia que el desastre provocaría desplazamientos.

El nativo de Nueva York de 31 años vivía con su familia en un rascacielos cerca del World Trade Center el 11 de septiembre de 2001.

"Mi familia se había mudado a Manhattan, a solo cinco cuadras del World Trade Center, y estuvimos en nuestro nuevo apartamento por menos de una semana cuando eso sucedió. No pudimos regresar durante aproximadamente un mes, así que estaba en los sofás de mis amigos, habitaciones de hotel. Era una forma muy inconexa de vivir", dijo.

A raíz del colapso del condominio Champlain Towers South, King-Geovanis convocó a los 165 miembros de su personal a una reunión para anunciar que Sextant Stays ofrecería un mes de vivienda gratuita a los sobrevivientes y sus familias. Para quienes desean recibir esta ayuda primero deben ponerse en contacto con uno de sus agentes inmobiliarios.

Momento en el que colapsan dos secciones del edificio en #Surfside, Florida🇺🇸



Vía @AndySlater pic.twitter.com/J1fZRM1KFg — SkyAlert (@SkyAlertMx) June 24, 2021

"Necesitan ahorrar hasta tres meses de alquiler y hacer reclamaciones de seguros ", dijo King-Geovanis refiriéndose al primer y último mes de alquiler así como el depósito de seguridad (equivalente al alquiler de otro mes) que los inquilinos normalmente necesitan para asegurar un apartamento en la zona. Según el censo de Estados Unidos, la renta mensual promedio en el condado de Miami-Dade fue de $1,328 dólares entre 2015 y 2019.

"Estamos dando a la gente un mes para ayudar a encontrar su equilibrio", dijo King-Geovanis.

Andreas publicó su oferta en redes sociales y reunió a su equipo para preparar unidades en un edificio que debía abrir en agosto. Hoy, quince familias que vivían o tenían parientes en el edificio colapsado de Surfside ocupan 17 apartamentos en un edificio de Sextant a unos 8 kilómetros del lugar del desastre. Sextant tiene cerca de 250 departamentos en Miami.

King-Geovanis y su equipo equiparon apartamentos de dos y tres habitaciones con camas, acceso Wi-Fi y obras de arte en 48 horas. Más de una docena de personas y otras empresas donaron alimentos y artículos de tocador.

"Realmente no pensé que un edificio ocupado se derrumbaría, tal vez algo que haya sido abandonado o en ruinas. Pero cuando vi las fotos de los muebles en el balcón derrumbado y las literas de los niños sobre lo que era el techo, supe que estábamos enfrentando una tragedia", dijo King-Geovanis.

Andreas King-Geovanis, director ejecutivo de Sextant Stays, ofrece alojamiento gratuito con comiday productos básicos de higiene para familiares y víctimas de un edificio residencial parcialmente derrumbado en Surfside.|MARCO BELLO/REUTERS

Continúan desaparecidos 145 entre los escombros del edificio de Surfside

Andreas King-Geovanis derramó una lágrima cuando describió que se enteró de que una de las víctimas de Surfside comparte su nombre de pila. Andreas Giannitsopoulos, de 21 años, de Houston, fue una de las seis víctimas encontradas el miércoles 30 de junio.

El número de muertos es de 18, de acuerdo a la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

Entre los últimos seis cuerpos recuperados están los de dos niños, de 4 y 10 años.

La operación, que había continuado durante todo el día poco después del colapso, se detuvo aproximadamente a las 2 a.m. del viernes cuando el movimiento detectado en el campo de escombros generó preocupaciones de que una parte de la torre aún en pie pudiera colapsar sobre los equipos de búsqueda.

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