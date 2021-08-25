En Miami un turista muere durante tiroteo; fue elegido al azar

Un turista murió dentro de un restaurante en Miami, frente a su familia, luego de ser víctima de un tiroteo perpetrado por un joven de 22 años, quien confesó haberlo elegido al azar.

Los hechos ocurrieron la noche de este martes, en un establecimiento de Ocean Drive conocido como “La Cervecería”, mientras Dustin Wakefield, de 21 años, cenaba en compañía de su esposa y su hijo de un año.

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El presunto responsable del tiroteo fue identificado como Tamarius David, un joven 22 años originario de Georgia, que aparentemente estaba bajo los efectos de las drogas cuando cometió el ataque.

Según medios locales, David ingresó al restaurante y caminó directamente a la mesa del turista, apuntando con su arma al bebé y para impedir que le hicieran daño, el padre se interpuso y recibió los disparos.

“El tipo entró con un arma en la mano, diciendo que era hora de morir. Apuntó al hijo de Dustin, pero él se paró entre el atacante y el bebé y le disparó varias veces en el cuello”, dijo un tío de la víctima.

|Twitter @fox_sheldon

Luego de disparar, el presunto responsable bailó sobre el cuerpo del turista

Un testigo de lo ocurrido dijo que después de dispararle, al menos unas tres veces, el autor del tiroteo se puso a bailar encima de la víctima, quien viajó desde Colorado para vacacionar unos días en Miami.

“Lo que fue extraño es que el tipo estaba disparando y sonriendo todo el tiempo, riendo todo el tiempo que le disparaba al turista”, declaró un segundo testigo a medios locales.

Chilling: This shows an armed man dancing just after the murder victim was shot at La Ceveceria restaurant on Ocean Dr. @wsvn pic.twitter.com/w4fuEMr46F — Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) August 25, 2021

Cuando los servicios de emergencia llegaron al restaurante, encontraron al joven padre con heridas de gravedad y lo trasladaron a un hospital, donde se confirmó su muerte.

Después del tiroteo, el responsable caminó unos minutos por el exterior del restaurante y después corrió hacia un callejón, donde fue detenido por la policía de Miami.

Presuntamente, David también está acusado de intento de asesinato, ya que antes de llegar al restaurante le disparó a otro hombre que caminaba por la calle. Hasta ahora permanece detenido sin derecho a fianza.

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