Por toser en alimentos de supermercado, dan un año de cárcel a mujer

Autoridades de Pensilvania condenaron a un año de cárcel a una mujer de 37 años, quien tosió y escupió sobre los alimentos de un supermercado en los primeros días de la pandemia.

La mujer entró en marzo de 2020 a un supermercado identificado como Gerrity's Supermarket, en Scranton, Pensilvania, donde tosió a propósito sobre alimentos y aseguraba que tenía coronavirus y que todos los clientes se enfermarían de Covid-19.

Te puede interesar: Video: Serpiente en supermercado de Australia

Durante el inicio de la pandemia se desconocía aún las vías de contagio del nuevo coronavirus, por lo que se extremaron medidas como limpieza exhaustiva de objetos, desinfección de compras, entre otros.

Autoridades de Scranton detuvieron a la mujer y la enviaron al Centro Correccional del Condado de Luzerne donde pagaría una fianza de 50 mil dólares, por los cargos de amenaza con "agente biológico", travesuras criminales y dos cargos de realizar una amenaza terrorista.

Juez condena a un año de cárcel a mujer por escupir en mercado

Tras el incidente con la mujer, el dueño de la cadena del supermercado, Joe Fasula, declaró que desecharon la mercancía, cuyo valor ascendía a más de 35 mil dólares, ya que la cadena consideró el incidente como una "broma perversa".

La mujer, identificada como Margaret Ann Cirko, de 37 años, se declaró culpable en junio pasado de un cargo de proferir amenazas de bomba.

Además, su defensa legal argumentó intoxicación por el incidente en el supermercado y que resultó negativa la prueba que le realizaron tras su detención.

Te puede interesar: VIDEO: Oso pasea por supermercado lleno de personas en California

La mujer ofreció una disculpa el martes, cuando le dictaron al menos un año de prisión por escupir sobre los productos del supermercado.

Sin embargo, el juez del condado de Luzerne calificó la conducta de la mujer como "totalmente inaudita" y la sentenció a un año y dos en la cárcel, además de ocho años de libertad condicional.

Por si fuera poco, la mujer deberá pagar una indemnización de casi 30 mil dólares.

Judge arraigns Margaret Ann Cirko with criminal mischief, disorderly conduct/hazardous physical offense, retail theft, terroristic threats/evacuation of a building, terroristic threats/causing serious public inconvenience, and bomb threats from the backseat of a police vehicle 😳 — MJ (@MJs__Smile) March 31, 2020

Te puede interesar: VIDEO: Mujer lame productos en supermercado para tener inmunidad