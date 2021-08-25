Niños manejan auto, luego de que su papá recibió un disparo

La historia de dos niños que manejaron un auto con el cuerpo de su papá, quien recibió un disparo en la cabeza, causó conmoción en Texas, Estados Unidos.

Medios locales indicaron que los hechos ocurrieron durante el fin de semana pasado cuando dos niños, de seis y ocho años de edad, viajaban con su papá en una autopista de Houston, cuando de pronto el hombre recibió un disparo.

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El papá quedó inconsciente en el vehículo y los dos niños tuvieron que tomar el control del auto para llegar a un lugar seguro y pedir ayuda.

De acuerdo con el testimonio de los niños, su papá manejaba en una carretera de Houston, cuando escuchó un ruido muy fuerte y supusieron que era una piedra que golpeó el vidrio, pero jamás pensaron que era un disparo.

Boys (6,8) Steer SUV to Safety After Father Shot/Killed on Houston Freeway | VIDEO - https://t.co/SZ1WkIvWMz pic.twitter.com/iJMWki4In8 — EURweb (@eurweb) August 25, 2021

Niños llegan a vía de servicio para pedir ayuda

Luego de que su papá murió por el disparo, los niños sacaron de la autopista al vehículo y se detuvieron en una vía de servicio.

Los niños bajaron del auto y le pidieron ayuda a una mujer, que salía de un restaurante, quien llamó al 911.

La policía de Houston halló el cuerpo del papá de los niños al interior del vehículo y se inició una investigación para esclarecer los hechos, sin embargo, se desconoce el motivo o si hay algún sospechoso por el disparo que le quitó la vida al hombre de 29 años.

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Los agentes reconocieron la rapidez con que los niños tomaron el control del vehículo en donde quedó el cuerpo de su papá y después para pedir ayuda.

Los niños resultaron ilesos en este crimen y se encuentran a salvo, de acuerdo con medios locales.

No sabemos si se trata de un caso de furia en la carretera. Así que oraciones para su familia. Los niños están a salvo en este momento, declaró R. Willkens, teniente del departamento de policía de Houston.

El alcalde de Houston, Sylvester Turner, ofreció una recompensa de 10 mil dólares a quien proporcione información sobre el autor del disparo que le quitó la vida al papá de los niños.

What happened in our city Saturday was tragic.



The rewards for the arrest of persons who shot and killed an off-duty @NOPDNews officer and critically injured his friend in the 4700 block of Westheimer and a young father on I-10 near Federal have both been increased to $10K. st — Sylvester Turner (@SylvesterTurner) August 22, 2021

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