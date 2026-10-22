Ataque armado deja 2 policías sin vida en Michoacán; ya son más de 30 elementos asesinados en el estado

Dos policías asesinados en Jacona volvieron a poner sobre la mesa la violencia contra los cuerpos de seguridad en Michoacán. Con este ataque, la entidad suma 31 elementos de seguridad muertos, de acuerdo con las cifras citadas de la organización Causa en Común.

El estado se coloca como el segundo con más policías asesinados en el país, un panorama que también preocupa a los habitantes, quienes ven en estos crímenes una señal de la inseguridad que enfrentan todos los días.

Para Diego Rosales, ciudadano entrevistado en Morelia, el problema no es algo aislado de la entidad, sino parte de una situación que afecta a la población en general.

“Se dice mucho que Michoacán y Morelia son lugares peligrosos. No es algo aislado, es algo nacional, pero al final del día representa la realidad que vivimos todos”, comentó.

🔴 Al menos 3 agentes de seguridad pública fueron asesinados del 9 al 15 de octubre de 2026. En lo que va del año, suman al menos 226 elementos asesinados en el país. Los estados con más casos registrados son Jalisco (37), Michoacán (31), Sinaloa (25), Guanajuato (17) y Estado de México (17). #CuidemosAQuienesNosCuidan #Policía #Seguridad 🔗 Consulta el registro completo en: https://t.co/qqD6yVVJch @GobMichoacan @Edomex @GobiernoJalisco @sinaloagobmx @gobgente — Causa en Común (@causaencomun) October 16, 2026

¿En qué municipios de Michoacán han atacado a policías?

Los asesinatos de uniformados se han registrado en distintos puntos del estado, mediante emboscadas, ataques contra bases de operaciones y agresiones durante recorridos de vigilancia.

Además del caso reciente en Jacona, se han reportado ataques mortales contra policías en municipios como Nahuatzen, Apatzingán, Morelia, Zamora, Buenavista y Coahuayana.

En Nahuatzen, una agresión armada dejó cinco elementos muertos, de acuerdo con la información difundida en el reporte.

La repetición de estos hechos mantiene bajo presión a las corporaciones de seguridad y alimenta la preocupación de quienes viven en las zonas afectadas.

¿Cómo viven los ciudadanos la inseguridad en Michoacán?

El temor se refleja en las calles. Habitantes de Morelia consideran que los asesinatos de policías también ponen en riesgo a la población, pues quienes deben protegerla se han convertido en blanco de los grupos criminales.

“Ya no estamos seguros aquí, joven, en ningún lado, ni en casa ni en la calle. Sale uno, pero sabe si regresará”, expresó María Isabel Hernández.

La preocupación también alcanza a quienes consideran que la falta de seguridad limita las actividades cotidianas.

“Si de por sí no tenemos seguridad y si los están asesinando, ¿pues cómo le vamos a andar en las calles?”, cuestionó Guadalupe Chávez.

🚨 Nueva investigación | "Las policías en México: consecuencias de un abandono histórico". 🔗 Consulta el estudio completo en: https://t.co/wPtUx8m6TC https://t.co/5porTC4t7R — Causa en Común (@causaencomun) October 16, 2026

¿Qué reclaman los habitantes al gobierno de Michoacán?

Los ciudadanos exigen mayor seguridad y acciones que permitan recuperar la tranquilidad en las calles.

Responsabilizan políticamente al gobierno encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla por no haber logrado frenar la violencia que golpea a los cuerpos de seguridad y a distintas comunidades.

Mientras continúan los ataques, el asesinato de policías deja una doble preocupación: la pérdida de quienes integran las corporaciones y el miedo de una población que no se siente protegida.