Microsoft realizó una investigación sobre el involucramiento de Bill Gates con una empleada hace casi 20 años tras informar en 2019 que había tratado de iniciar una relación romántica con la persona, informó la compañía.

Microsoft dijo que se le había notificado en la segunda mitad de 2019 que Gates "había buscado iniciar una relación íntima con una empleada de la empresa en el año 2000", indicó un portavoz de la empresa en un comunicado.

"Un comité de la junta revisó la inquietud, con la ayuda de un estudio externo de abogados para realizar una investigación exhaustiva. Durante toda la pesquisa, Microsoft brindó un amplio apoyo al empleado que planteó la inquietud", afirma el comunicado.

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The Wall Street Journal informó el domingo que la junta de Microsoft había decidido que la relación de Gates con la empleada era inapropiada y que necesitaba renunciar en 2020, citando a personas familiarizadas con el asunto.

El portavoz de Microsoft se negó a comentar si la junta había decidido que Gates debería irse.

En un comunicado al Wall Street Journal, un portavoz de Gates dijo que su decisión de dejar la junta de Microsoft no tenía nada que ver con su relación.

"Hubo una aventura hace casi 20 años que terminó de manera amistosa. La decisión de Bill de dejar la junta no estuvo relacionada de ninguna manera con este asunto", sostuvo el comunicado.

"De hecho, había expresado interés en dedicar más tiempo a su filantropía desde varios años antes".

Un portavoz de la Fundación Gates dijo a Reuters que apoyaba la declaración al periódico.

El multimillonario, que cofundó Microsoft en 1975 y se desempeñó como su presidente ejecutivo hasta 2000, declaró en marzo de 2020 que dejaría la junta para centrarse más en la filantropía.

Gates y su esposa Melinda solicitaron el divorcio a principios de este mes después de 27 años de matrimonio.

Otras empleadas denuncian acoso de Bill Gates

En otro reportaje, publicado el domingo, The New York Times aseguró que Gates había acosado a varias mujeres que trabajaban para él o en Microsoft o en la Fundación Bill y Melinda Gates.

Diversas fuentes revelaron al diario que Gates comenzó a perseguir mujeres después de casarse con Melinda, en 1994.

Según el medio, por ejemplo, en 2006, tras una presentación en Microsoft, mandó un mail a una mujer para invitarla a salir.

Si esto te hace sentir incómoda, pretendamos que nunca ocurrió

Repitió el esquema un par de años después, en un viaje laboral a Nueva York por su fundación, con una empleada que lo acompañaba. Luego de que él la invitara a cenar, ella se sintió incómoda y sólo rió para no comprometerse con una respuesta.

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Diversas trabajadoras, actuales y antiguas, señalaron a The New York Times que el comportamiento de Gates creó un ambiente de trabajo poco sano.También lo acusaron de referirse despectivamente hacia su esposa Melinda, lo cual avergonzaba a sus trabajadores.

