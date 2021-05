Empleado de cine pide que bajen los pies; lo acusan de acoso en CDMX

Un empleado de cine, ubicado en Perisur en la Ciudad de México (CDMX), fue acusado por dos mujeres de acoso, luego de que se molestaron cuando les pidió que bajaran los pies de los asientos.

En redes sociales una testigo grabó el momento en que las dos mujeres, quienes resultaron ser madre e hija, amenazaron al empleado de cine de denunciarlo ante las autoridades y de hasta ser despedido.

Te puede interesar: Estadios reabrirán por semáforo amarillo en CDMX

De acuerdo con los videos que se compartieron a través de TikTok, el empleado de cine les pidió que quitaran los pies de los asientos delanteros, pero ellas respondieron con patadas, por lo que él comenzó a grabarlas.

La mujer más joven se mostró molesta cuando llegó la policía a la sala del cine donde se encontraban y amenazó al empleado de denunciarlo de acoso porque tenía fotografías suyas. Él respondió que las grabó porque lo agredieron, pero una de las mujeres se enfureció y amenazó con demandarlo.

“Debes aprender a respetar, si me hubieras pedido las cosas bien desde el principio no estuviera pasando esto. Se te puede hacer fácil lo que estás haciendo, pero si yo te demando, te vas 80 años a la cárcel o por al menos un buen rato mientras demuestras que eres inocente” le dijo la joven.

Te puede interesar: Estaciones de la Línea 12 del Metro CDMX podrían reabrir: Sheinbaum

En otro de los videos la misma mujer acusó al empleado de cine de CDMX de ser un “machito” y de no respetar a las mujeres por mirarla.

“Déjame de ver así como si me estuvieras retando, sí me vas a buscar, ¿sabes qué? Sí lo quiero presentar, tiene fotos mías, él me agredió, yo me voy, ya me harté… Tu trabajo lo pierdes hoy y de eso me encargo, eres un machito, bájale a tus huevos porque tienes que respetar a las mujeres”, gritó.

Aunque las mujeres buscaban apoyo en redes sociales y buscaban evidenciar al joven en grupos feministas, lejos de obtener apoyo fueron criticadas por su actitud y una de ellas fue llamada Lady Cinépolis. De acuerdo con la testigo, el empleado de cine continúa laborando, ya que no procedió la supuesta denuncia por acoso en su contra.

Exhiben a mujeres de agredir a empleado de cine en CDMX

La usuaria de redes que subió los videos de la pelea entre las clientes y el empleado de cine en CDMX aseguró que ha recibido varios mensajes a través de redes sociales en los que las mujeres son conocidas por hacer este tipo de escenas.

Agregó que también ha recibido amenazas por exhibir a las mujeres que agredieron al empleado del cine de CDMX, ya que han investigado información sobre su familia y su lugar de trabajo.

Te puede interesar: Acusan a candidata de Morena de dar tarjetas a cambio de votos en CDMX