Ataque armado deja un muerto en panadería de la Miguel Hidalgo, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, un sangriento ataque directo se cobró la vida de un cliente dentro de un negocio en la alcaldía Miguel Hidalgo. En tanto, fuertes lluvias activaron alertas y dejaron vialidades mojadas en múltiples demarcaciones de la metrópoli.

Ejecutan a hombre a balazos dentro de una panadería en la colonia Anáhuac

Un sangriento homicidio movilizó a las fuerzas de seguridad en la intersección de las calles Felipe Carrillo Puerto, entre la calzada General Mariano Escobedo y Mar de Japón, dentro de la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo.

¡NOCHE DE VIOLENCIA Y LLUVIAS! Asesinan a hombre en panadería de la Miguel Hidalgo



Durante la guardia nocturna, un hombre de 50 años fue ejecutado a balazos dentro de un negocio en la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo, por dos sujetos que le dispararon a quemarropa antes… pic.twitter.com/pOSAzyFKAB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 9, 2026

De acuerdo con las primeras indagatorias de la policía capitalina, un sujeto armado ingresó intempestivamente a un establecimiento con giro de panadería y, sin cruzar palabra alguna, abrió fuego en repetidas ocasiones contra un cliente. La víctima recibió múltiples impactos de proyectil, perdiendo la vida de manera instantánea sobre el piso del negocio. Oficiales del sector acordonaron la escena del crimen, mientras peritos de la FGJ realizaron el levantamiento del cadáver e iniciaron la carpeta de investigación para rastrear al agresor mediante las cámaras del C5.

Lluvias intensas y Alerta Amarilla movilizan a brigadas en siete alcaldías

En el ámbito metropolitano, fuertes precipitaciones pluviales azotaron diversos sectores de la Ciudad de México durante la noche, cumpliendo con el pronóstico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), dependencia que emitió Alerta Amarilla.

Las demarcaciones con mayores afectaciones por encharcamientos e intemperie fueron Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Xochimilco. Pese a la intensidad del agua y la presencia de cinta asfáltica resbaladiza en tramos de vía rápida, los cuerpos de emergencia descartaron inundaciones de gravedad o personas lesionadas, reiterando el llamado a la ciudadanía a limpiar coladeras para evitar acumulaciones pluviales.