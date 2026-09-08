Tráiler proyecta a auto contra muro en Tlalpan y se da a la fuga, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, un tráiler a exceso de velocidad embistió a un automóvil en la Calzada de Tlalpan para posteriormente darse a la fuga. Asimismo, una fuga de gas generó alerta en la colonia Roma Norte, se atendió el incendio de una camioneta en el Centro Histórico y un choque contra transporte público en el sur.

Tráiler embiste a vehículo compacto en Calzada de Tlalpan y se da a la fuga

En la alcaldía Benito Juárez, un aparatoso accidente vial se registró sobre la Calzada de Tlalpan, a la altura de la colonia María del Carmen, con dirección al primer cuadro de la ciudad.

Las víctimas, dos mujeres y un hombre, viajaban a bordo de un auto compacto cuando fueron impactados por un tráiler que transitaba a exceso de velocidad. El golpe proyectó al vehículo particular directamente contra el muro de contención de la avenida, provocando severos daños en la carrocería. Tras la colisión, el chofer de la unidad de carga aceleró para huir del sitio. Paramédicos atendieron a los tres ocupantes, quienes sufrieron severas crisis nerviosas sin requerir traslado hospitalario, mientras la policía analiza el C5 para ubicar al transporte pesado.

Maquinaria rompe tubería y desata fuga de gas en la colonia Roma Norte

Un intenso despliegue de los cuerpos de socorro se registró en la esquina de las calles Oaxaca y Puebla, en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, debido a una fuga de gas natural provocada por obras de infraestructura en la vía pública.

El percance ocurrió cuando el operador de una máquina excavadora, que realizaba maniobras para la sustitución de tuberías de agua, fracturó accidentalmente un conducto de gas. Ante el riesgo inminente de una deflagración, bomberos y brigadistas de Protección Civil arribaron al sitio para controlar el escape y neutralizar la emergencia. Agentes de la SSC acordonaron la zona para evacuar de manera preventiva el paso peatonal. No se registraron personas lesionadas o intoxicadas, y el maquinista fue remitido ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

Camioneta se consume en llamas en la colonia Centro

En el primer cuadro de la metrópoli, vecinos de la calle Aranda, en la colonia Centro, solicitaron la presencia urgente de los vulcanos tras percatarse de un incendio al interior de una camioneta estacionada.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos laboraron con extintores y mangueras a presión hasta sofocar por completo el fuego, impidiendo que alcanzara a otros inmuebles o vehículos aledaños. Pese a la columna de humo, el incidente no dejó lesionados. Peritos de la Fiscalía capitalina investigan si el hecho se debió a un cortocircuito en el sistema eléctrico o si fue provocado intencionalmente.

Joven al volante choca contra camión de pasajeros en Periférico y Picacho Ajusco

Finalmente, en la alcaldía Tlalpan, el descuido de un joven conductor derivó en un choque por alcance sobre la lateral del Periférico, al cruce con la carretera Picacho Ajusco, en la colonia Jardines del Pedregal.

Choque en Periférico Sur



Durante la #GuardiaNocturna, una camioneta se impactó contra un camión de transporte público en Picacho-Ajusco.



Aunque viajaban 15 personas, no hubo lesiones graves y el seguro cubrió los daños. @oscar_mendoza31 con toda la información en… pic.twitter.com/XmWqohfxeG — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 8, 2026

El automovilista no se percató a tiempo de que un camión de transporte público con 15 pasajeros a bordo se había detenido en el parabús para el ascenso de usuarios, impactándose de lleno contra la parte trasera de la unidad. Pese a lo repentino del golpe, los usuarios únicamente sufrieron contusiones leves. El automovilista asumió la responsabilidad civil del percance para el pago de los daños a través de su aseguradora.