Tráiler vuelca con 20 toneladas de jabón y rescatan a chofer en Cuautitlán Izcalli, mientras dormía

Mientras dormía la población de la metrópoli, un aparatoso accidente vial dejó a un trailero prensado entre los fierros tras volcar con toneladas de mercancía en el Estado de México. Asimismo, las lluvias provocaron severas inundaciones en departamentos de Iztacalco y las madres buscadoras cumplieron casi un mes de plantón en la alcaldía Cuauhtémoc.

Tráiler vuelca con 20 toneladas de jabón y deja a chofer prensado en Cuautitlán Izcalli

Un fuerte percance automovilístico movilizó a los servicios de emergencia en la intersección de la carretera México-Querétaro y la avenida Miguel Hidalgo, en la colonia San Martín Tepetlixpan, municipio de Cuautitlán Izcalli.

Un tráiler que transportaba más de 20 toneladas de jabón líquido chocó contra un vehículo particular y perdió el control, derribando un árbol a su paso para terminar volcado e impactado contra la fachada de un negocio local. Vecinos señalaron que la falta de semáforos funcionales en el cruce contribuyó al choque. Tras el impacto, el chofer de la unidad pesada quedó atrapado entre la cabina destruida, requiriendo maniobras de rescate urbano durante varios minutos para ser liberado con vida y trasladado a un hospital. Las toneladas de mercancía quedaron esparcidas en la cinta asfáltica.

Inundación de medio metro afecta departamentos en la Unidad Habitacional Montreal de Iztacalco

En la alcaldía Iztacalco, la acumulación de agua y el colapso del sistema de drenaje provocaron severas afectaciones dentro de la Unidad Habitacional Montreal, ubicada sobre la calle Centeno, en la colonia Granjas México.

El agua alcanzó más de 50 centímetros de altura e ingresó directamente a las viviendas ubicadas en las plantas bajas de los edificios, dañando muebles y pertenencias. Durante la noche y la madrugada, los vecinos tuvieron que laborar con cubetas para extraer el líquido y realizar trabajos de desinfección en las áreas comunes. Los habitantes exigieron una solución de fondo a las autoridades locales, señalando que la falla en la red de alcantarillado se repite cada temporada de lluvias.

Plantón de madres buscadoras cumple casi un mes frente a instalaciones de la FGR

En la alcaldía Cuauhtémoc, madres y familiares de personas desaparecidas provenientes de diversos estados del país mantienen un campamento de protesta en el cruce de las calles Río Pánuco y Manuel Villalongín, en la colonia Cuauhtémoc.

Las manifestaciones iniciaron el pasado 9 de septiembre frente a las sedes de la Fiscalía General de la República. Los colectivos denunciaron que las autoridades ministeriales se han negado a recibir formalmente sus denuncias y revisar las carpetas de investigación. Con veladoras encendidas para visibilizar la búsqueda de sus seres queridos, los familiares advirtieron que no retirarán el plantón hasta ser atendidos por funcionarios federales.