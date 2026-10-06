Hallan a mujer sin vida en Coyoacán y choque deja un muerto en Taxqueña, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer debajo de un puente vehicular movilizó a los cuerpos de seguridad en la alcaldía Coyoacán. Asimismo, un aparatoso choque contra un camión de pasajeros cobró la vida de un automovilista y dejó tres personas heridas al oriente de la capital.

Localizan a una mujer sin vida debajo de un puente en el cruce de Río Churubusco y Tlalpan

Un hallazgo movilizó a los cuerpos policiales en el bajo puente del Circuito Interior Río Churubusco, al cruce con la Calzada de Tlalpan, en la colonia Country Club, dentro de la alcaldía Coyoacán.

Tras recibir el reporte ciudadano, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al punto para verificar la presencia de una mujer tendida en la vía pública; paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada de inmediato por patrullas para resguardar la escena en tanto peritos de la Fiscalía capitalina realizaron el levantamiento del cuerpo y recabaron indicios. Autoridades analizan los vídeos de las cámaras del C5 de los alrededores para esclarecer las causas del fallecimiento y la ruta de posibles involucrados.

Automovilista muere y tres personas quedan heridas tras chocar contra camión en la calzada Taxqueña

En el límite con la alcaldía Iztapalapa, un trágico accidente vial cobró la vida de un hombre sobre la calzada Taxqueña, a la altura de la colonia San Antonio Culhuacán.

El conductor descendía por la gaza de incorporación hacia el Eje 3 Oriente, avenida Arneses, cuando por causas aún no determinadas perdió el control de su automóvil compacto y se estrelló de lleno contra la parte trasera de un camión de transporte público de la Ruta 1 que se encontraba estacionado. El choque causó la muerte instantánea del automovilista y dejó con lesiones a tres personas que viajaban como acompañantes. Bomberos y paramédicos acudieron al sitio para auxiliar a los heridos y rescatar el cuerpo, mientras la policía mantuvo resguardada la zona para los peritajes correspondientes.