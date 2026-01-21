¡Contra la jardinera! Conductor choca a exceso de velocidad en Iztacalco | Mientras Dormía

Un hombre de 55 años resultó lesionado en un accidente automovilístico en la colonia El Retoño, alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México (CDMX), mientras usted dormía . El conductor viajaba a exceso de velocidad por la calzada La Viga cuando perdió el control de su camioneta. La unidad se subió a la banqueta y casi cae en una jardinera.

El impacto activó la bolsa de aire, lo que generó dolor en el pecho del automovilista. Paramédicos llegaron de inmediato al sitio y evaluaron sus lesiones. Determinaron que no representaban riesgo vital, así que lo atendieron en el lugar sin necesidad de hospitalización.

¡Camioneta varada en banqueta! Maniobras de grúa y bomberos liberan la vía en 40 minutos

Con apoyo de una grúa, el personal de emergencias hizo diversas maniobras para liberar el vehículo. Los bomberos recogieron las partes esparcidas sobre la banqueta. Después de casi 40 minutos lograron despejar la vialidad y normalizar la circulación.

Agresión brutal en Cuauhtémoc: Hombre de 30 años apuñalado en el estómago alerta a la Doctores

En otro incidente, un hombre de alrededor de 30 años sufrió una agresión con arma blanca la mañana de este miércoles 21 de enero de 2026 en el cruce de calles Doctor Norma y Doctor Vértiz, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Una persona que circulaba por la zona percató la agresión y solicitó apoyo de emergencias al 911.

Elementos de la SSC acordonaron la zona para facilitar el auxilio. Una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas llegó después. Los paramédicos valoraron al lesionado, quien presentaba una herida por arma blanca a la altura del estómago. Le realizaron curaciones de emergencia y lo estabilizaron en el sitio antes de trasladarlo a un hospital cercano, donde recibe atención médica especializada. Su estado de salud se reporta como reservado.

¿Responsable fugado? Policía busca agresor con videovigilancia en calles de Doctores

El presunto responsable se dio a la fuga antes de que llegaran las autoridades. Los policías iniciaron un operativo de búsqueda en la zona y revisan cámaras de videovigilancia cercanas para identificar, ubicar y detener al agresor.