Policías de CDMX detienen a presunto asaltante con cuchillo en la colonia Roma | Mientras Dormía

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México atendieron una denuncia ciudadana y detuvieron a un sujeto que aparentemente robó las pertenencias de una mujer en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

Los oficiales patrullaban las calles Antonio M. Anza y Córdoba, en la colonia Roma Sur, cuando una persona les pidió apoyo. Ella explicó que un hombre se le acercó minutos antes, la amenazó con un cuchillo, le quitó sus pertenencias y escapó en un vehículo rojo.

Detención de presunto asaltante en la colonia Roma Sur tras denuncia

Los efectivos reaccionaron de inmediato y usaron la descripción que dio la denunciante para buscar al responsable. Lo localizaron metros adelante, le ordenaron bajar del auto y le hicieron una revisión preventiva, siguiendo el protocolo policial. Encontraron un desarmador de unos 20 centímetros, así como dinero en efectivo que la afectada reconoció como suyo.

El hombre de 41 años quedó detenido. Los policías le informaron sus derechos legales y lo presentaron, junto con el vehículo y los objetos asegurados, ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica, señaló la SSC en un comunicado.

Operativo de la SSC en Iztapalapa: captura de dos hombres en Escuadrón 201

Efectivos de la SSC detuvieron a dos hombres como posibles responsables de asaltar a un ciudadano en la alcaldía Iztapalapa.

Los oficiales realizaban patrullajes preventivos cuando la radio los alertó de un asalto en las calles Rodolfo Usigli y Radamés Gaxiola, en la colonia Escuadrón 201. Llegaron rápido al lugar y hablaron con un hombre de 40 años. Él contó que dos sujetos con una pistola se le acercaron, lo insultaron y le quitaron sus pertenencias. Luego huyeron en un vehículo gris.

Con las características que proporcionó la víctima, los uniformados iniciaron una persecución. Interceptaron a los sospechosos calles adelante y les hicieron una revisión preventiva, según los protocolos. Hallaron una réplica de arma de fuego y dinero que el afectado identificó como suyo.

Situación jurídica de los detenidos y traslado al Ministerio Público

A petición del denunciante, los policías detuvieron a los hombres de 28 y 33 años. Les informaron sus derechos constitucionales y los presentaron, con los objetos asegurados, ante el Ministerio Público.

Un cruce de información reveló que el de 33 años ingresó al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2014 por robo agravado en pandilla, destacó la dependencia en un comunicado.

Ambos detenidos mostraban golpes en el rostro al momento de la captura. Un médico legista los diagnosticó con heridas por contusión y no necesitaron traslado a un hospital.