Madre migrante se reencuentra con su hija luego de seis años

Una migrante hondureña tuvo un reencuentro con su hija luego de seis años de estar separadas, todo fue posible porque la madre vio a la niña en la televisión y pudieron reunirse en Texas, donde ahora vive Glenda Valdez.

Hace seis años, Glenda salió de Honduras y dejó a la niña con su abuela; sin embargo, el padre de la menor se la llevó y ya no pudieron mantener una comunicación constante, pero en una ocasión, Emely le contó que su madrastra no la trataba bien.

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De acuerdo con el relato de la niña, el padre la dejó al cuidado de una persona que la ayudó a viajar hasta la frontera entre México y Estados Unidos, pero en medio del trayecto le perdió la pista. El 13 de mayo, la hija de Glenda cruzó hacia territorio estadounidense, donde fue encontrada por agentes de la Patrulla Fronteriza en La Joya, Texas.

Antes del reencuentro, la migrante hondureña se encontraba en su casa, ubicada en Austin, cuando vio en la televisión que entre un grupo de indocumentados había una niña, descalza y vestida con sudadera roja. Se trataba de su hija, que ahora tiene ocho años.

|Crédito: Twitter @ABC30

La migrante hondureña no sabía que su hija pretendía cruzar la frontera

Durante su travesía hacia Estados Unidos, la niña perdió el número telefónico de Glenda, pero aseguró que ella la estaba esperando. Sin embargo, la mujer hondureña aseguró que no sabía que el padre de la menor la había enviado a la frontera.

“Estaba conmocionada, honestamente, Imagínese estar viendo televisión y de repente aparece tu hija. Verla llorando, diciendo cosas que me partieron el corazón, ver esa imagen suya descalza, fue todo muy duro para mí”, aseguró la migrante.

Después de verla tras la pantalla, Glenda se comunicó con las autoridades estadounidenses para que le ayudaran a recuperar a su hija. Finalmente, el reencuentro ocurrió el pasado 6 de junio, en el aeropuerto de Texas.

De acuerdo con medios locales, la hija de esta migrante hondureña forma parte de la ola de menores de edad que cruzan solos la frontera entre México y Estados Unidos. En marzo de este año llegaron al país norteamericano alrededor de 19 mil niños, la mayoría provenientes de Honduras.

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