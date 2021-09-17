Al menos 12 mil migrantes esperan atención en campamento de Texas

Al menos 12 mil migrantes, en su mayoría de nacionalidad haitiana, se encuentran en un improvisado campamento en Del Río, Texas, en la frontera con Coahuila, a la espera de ser atendidos por las autoridades migratorias de Estados Unidos.

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Mujeres, niños y hombres que integran familias completas de migrantes esperan en un campamento adaptado debajo del puente internacional que conecta Ciudad Acuña, Coahuila, con Del Río, Texas, sin acceso a servicios básicos.

BREAKING: Just wrapped up a helicopter ride with Texas DPS at the international bridge in Del Rio, TX. What we saw was absolutely stunning. There are at least 10,000 migrants under the bridge who crossed illegally, and a constant stream of hundreds more crossing over. @FoxNews pic.twitter.com/IADqBzb3qn — Bill Melugin (@BillFOXLA) September 17, 2021

The Washington Post indicó que los haitianos emigraron de sus país tras el terremoto de 2010 a naciones sudamericanas, como Brasil o Chile, pero la crisis creada por la pandemia les ha impulsado ahora hacia Estados Unidos.

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos ha enviado refuerzos al sector de Del Río para gestionar el campamento y ante la incertidumbre de que más migrantes puedan cruzar en los próximos días.

"Para prevenir enfermedades relacionadas con el calor, el área con sombra debajo del Puente Internacional Del Río está sirviendo como un puesto temporal, mientras los migrantes esperan a estar bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza", explicó en un comunicado la Patrulla Fronteriza.

Greg Abbott, gobernador de Texas, anunció el jueves el cierre de seis puntos de cruce fronterizo con México para "impedir que las caravanas de migrantes infesten" el estado, aunque posteriormente dio marcha atrás y dijo que los agentes estatales solo harán acto de presencia para disminuir las llegadas.

Six hours after @CBP requested help from Texas to close ports of entry & secure the border, Biden flip-flopped to a different strategy that abandons border security.



The @TxDPS & @TexasGuard will maintain their presence at & around ports of entry to deter illegal crossings. pic.twitter.com/H20eA9Oj69 — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) September 16, 2021

El alcalde de Del Río, el demócrata Bruno Lozano, urgió por su lado al gobierno de Joe Biden a "reconocer que hay una crisis fronteriza ocurriendo en tiempo real en este momento con graves consecuencias para la seguridad y la salud".

Lozano, que calificó el campamento de "favela", también alertó de que si los agentes se concentran en este punto, el resto del sector, 400 kilómetros, se queda sin protección.