Gobernador de Texas ordena cerrar puntos fronterizos con México

Ante el aumento de migrantes que están llegando a la frontera sur de Estados Unidos, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó este jueves al Departamento de Seguridad Pública del estado y la Guardia Nacional, el cierre de seis puntos fronterizos entre México y Estados Unidos (EUA).

El gobierno de Abbott informó que la decisión se realizó porque la Agencia Federal, Aduanas y Protección Fronteriza pidieron al estado que interviniera y ayudara, pues los agentes se encuentran abrumados por el caos que se está generando en la frontera con México.

"La crisis fronteriza es tan grave que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos solicita nuestra ayuda ya que sus agentes están abrumados por el caos. A diferencia del presidente (Joe) Biden, el estado de Texas sigue comprometido con asegurar nuestra frontera y proteger a los estadounidenses”, explicó el gobernador de Texas.

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Esta medida fue revocada más tarde por la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Gobernador de Texas desatiende orden presidencial

Con todo y el ordenamiento presidencial, el mandatario de Texas informó que no atendió el llamado debido a que la política migratoria "es un caos" en un su país.

"Seis horas después de que la Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos solicitara ayuda de Texas para cerrar los puertos de entrada y asegurar la frontera, la administración Biden ahora ha cambiado a una estrategia diferente que abandona la seguridad fronteriza y, en cambio, facilita que las personas crucen ilegalmente y para que los cárteles exploten la frontera”, indicó en un comunicado el gobernador.

A pesar de que la orden que emitió Abbott le fue revocada, el mandatario republicano informó que no retiró a los oficiales que había mandado a los puertos de entrada para impedir el paso de los migrantes.

“La administración de Biden está en completo desorden y está manejando la crisis fronteriza tan mal como la evacuación de Afganistán. He ordenado al Departamento de Seguridad Pública de Texas y a la Guardia Nacional de Texas que mantengan su presencia en los puertos de entrada para disuadir los cruces", escribió en su comunicado.

Statement on Biden Administration reversing decision to close ports of entry: https://t.co/2esppWH7PO pic.twitter.com/sckvNMzdB2 — Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) September 16, 2021

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