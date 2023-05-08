Fuerza especial desplegada en Texas para evitar paso de migrantes

El estado de Texas, gobernado por el republicano Greg Abbott anunció en conferencia de prensa, el despliegue de una nueva fuerza fronteriza que se concentrará en los "puntos calientes" de la frontera, por los que los migrantes intentan cruzar hacia Estados Unidos desde México.

Abbott ha criticado la orden federal de suspender el Título 42 y ante eso implementó esta nueva Fuerza Táctica Fronteriza, que es una nueva unidad de la Guardia Nacional, especialmente entrenada para identificar los cruces en conflicto y cerrarlos evitando el acceso ilegal. Una operación similar se puso en marcha de manera exitosa en la zona de El Paso.

Esta nueva fuerza táctica tendrá a su disposición equipos de visión nocturna, aviones, barcos y material antidisturbios.

We’re deploying the new Texas Tactical Border Force to border hotspots to repel illegal crossings.



These elite soldiers will fill in the gaps in preparation for Title 42 ending this week.



In Biden's absence, Texas continues taking unprecedented action to respond to this crisis. pic.twitter.com/Mgam014GCM — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) May 8, 2023

Temen oleada de migrantes tras el fin del Título 42

Autoridades federales y estatales a lo largo de la frontera temen que con el jueves 11 de mayo que se suspende el Título 42 que mantenía cerrada la frontera por temas de salud, relacionados con la pandemia de Covid-19.

El gobierno del presidente Joe Biden ordenó el envío de mil 500 militares adicionales a la frontera, quienes se concentraran en apoyo logístico.

El fin del Título 42 no significa que la frontera quede abierta, pero los miles de migrantes procendentes de países centroamericanos y Venezuela, principalmente a lo largo de la frontera, podrían suponer que es así, y que se presenten con solicitudes de asilo que el sistema de inmigración no puede atender.

¿Qué es el Título 42?

El título 42 que empezó a aplicarse en marzo de 2020 y que permite a los agentes fronterizos, expulsar inmediatamente sin necesidad de juicio a los migrantes que crucen de manera ilegal a Estados Unidos, alegando el problema de saludo motivado por la pandemia de Covid-19 y envitar grandes concentraciones de personas, en los centros de detención migratorios.

Texas envía a los migrantes a ciudades santuario

Ante la gran cantidad de migrantes que permancen de manera irregular en Texas, y no tener la posibilidad de brindarles alimentación y servicios básicos, ha puesto en marcha una polémica medida que consiste en enviar a autobuses a la ciudades santuario, lo cual ha sido criticado por los demócratas.

Por otra parte el gobernador texano dijo que trabaja con los legisladores estatales, establecer como delito la entrada ilegal de personas al estado de Texas, desde México. Y establecer como pena mínimoa de 10 años de cárcel a aquellas personas que colaboren y participen en ayudar a personas a cruzar al estado de mera ilegal.

Con información de Reuters

