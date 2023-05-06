La situación es “extremadamente desafiante": Estados Unidos sobre fin del Título 42

Se aproxima el 11 de mayo, fecha en la que caducará el Título 42. Esta medida permitía, durante la pandemia, que los agentes fronterizos expulsaran rapidamente a los migrantes a México y Canadá por el riesgo a elevar el número de contagios de Covid-19.

La medida entró en vigencia bajo el mandato de Donald Trump y ha continuado durante la presidencia de Joe biden. Sin embargo, el fin del Título 42 supone una situación "extremadamente desafiante" para los Estados Unidos. así lo dio a conocer el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, desde Texas.

“Antes del 11 de mayo, finalizaremos la norma que publicamos en un formato propuesto que establece que las personas que no accedan a nuestras vías legales se presumirán no elegibles para el asilo y tendrán una mayor carga de la prueba para superar esa presunción de inelegibilidad.” Alejandro Mayorkas / Secretario de Seguridad Nacional

La nueva normativa que establece el Título 8, como sustituto del Título 42, consiste en considerar que los migrantes no reúnen los requisitos para obtener asilo, si han pasado por otro país de camino a Estados Unidos sin solicitar protección o si no han utilizado otras vías legales para llegar a ese país.

La medida es clave para el presidente, Joe Biden, porque hace frente al aumento de la inmigración ilegal. Precisamente, a raíz de la derogación del Título 42, se espera que incremente la llegada de migrantes.

El secretario Alejandro Mayorkas también dijo, sobre la finalización del Título 42, que la situación es "estremadamente difícil y que no quiere subestimar la gravedad del reto que esperan encontrar." Añadió que "la situación requiere no sólo una comunidad de acción a este lado de la frontera, sino también al sur. No sólo con nuestros socios mexicanos, sino con otros países de toda la región, y de hecho tenemos un enfoque internacional para un reto internacional."

LIVE: US Secretary of Homeland Security Alejandro Mayorkas speaks about lifting of COVID border restrictions https://t.co/EyrkB0BI8i — Reuters (@Reuters) May 5, 2023

¿Qué medidas se han tomado a raíz de la derogación del Título 42?

Estados Unidos anunció, en las recientes semanas, que creará centros de migrantes en países como Guatemala y Colombia para disminuir el impacto que ocasione el fin del Título 42. En estos espacios, se entrevistarán a cientos de ellos cada mes para determinar si cumplen los requisitos del Programa de Admisión de Refugiados, vías humanitarias o laborales.

El Departamento de Seguridad Nacional ampliará, en gran medida, el uso de la expulsión acelerada en los próximos días para procesar las solicitudes de asilo. Para ello, se enviarán más agentes migratorios y jueces de inmigración en las fronteras para acelerar los procesos que se originen del fin del Título 42.

En este sentido, también la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha instalado cabinas telefónicas para facilitar las llamadas de los migrantes a abogados para hacer sus respectivas revisiones. Esta práctica se reactivará luego de ser suspendida por la administración Biden.

Después del 11 de mayo, las deportaciones que estén bajo el Título 8 conllevan consecuencias más duras. Esto incluye el posible enjuiciamiento penal y la prohibición de reingreso durante, al menos, cinco años.

Datos oficiales revelan que, desde marzo de 2020, casi 2.8 millones de migrantes han sido expulsados de Estados Unidos en virtud del Título 42.