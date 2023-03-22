México autoriza el paso de migrantes con cita emitida por CBP

México permitirá el transito a migrantes extranjeros originarios de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua, que cuenten con cita confirmada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), informó el Instituto Nacional de Migración (INM) a través de un comunicado.

El Instituto informó mantiene comunicación con enlaces de CBP, a fin de verificar la existencia de una cita en territorio estadounidense y permitir su paso para llegar al puerto de entrada autorizado por Estados Unidos, sea vía aérea o terrestre, y completar su trámite.

El INM aclaró que la atención que brindan a los migrantes que han solicitado su proceso de ingreso a Estados Unidos a través de la aplicación CBP ONE o Advance Travel Authorization (ATA por sus siglas en inglés) no implica la expedición de documentación migratoria por parte del gobierno de México.

#Comunicado 🗞️| Autoriza @INAMI_mx paso a migrantes extranjeros que cuenten con cita confirmada por @CBP.

El INM aclara que la atención que brinda no implica la emisión de permisos de estancia en #México 🇲🇽 https://t.co/Fec1TQbaZB pic.twitter.com/bNk5yZuzgq — INM (@INAMI_mx) March 22, 2023

¿Para qué se utiliza una cita CBP?

Una cita confirmada por la CBP permitirá a personas sin los documentos correspondientes para ingresar a los Estados Unidos y que desean viajar a los Estado Unidos a través de ciertos puertos de entrada terrestres en la frontera suroeste, la capacidad de ingresar información a través de un modulo dentro de la aplicación en lugar de ir directamente a un Puerto de Entrada.

¿Qué es CBP One y para qué sirve?

La CBP está disponible para que personas extranjeras puedan enviar de forma anticipada su información al Gobierno de Estados Unidos.

Permite a los extranjeros con alguna vulnerabilidad en México solicitar una cita de presentación de forma anticipada por excepción a Titulo 42.

A través de la aplicación CBP One, se brinda un mecanismo para que quienes no sean ciudadanos estadounidenses programen citas para presentarse en los puertos de ingreso, lo cual facilita que las llegadas sean seguras y ordenadas.

En un primer momento, esto se usará para quienes procuren obtener una excepción a la orden de salud pública conforme al Título 42.

Cuando ya no esté vigente la orden conforme al Título 42, CBP One se usará para ayudar a asegurar el procesamiento seguro y ordenado en los puertos de ingreso.

¿Qué es el título 42 de Estados Unidos?

El título 42 es una política de inmigración aplicada durante el mandato del presidente Donald Trump que ha continuado el presidente Joe Biden.

Permite a los agentes fronterizos expulsar rápidamente a los migrantes en los puertos de entrada oficiales durante emergencias de salud pública.