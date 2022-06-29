Suman 53 migrantes muertos en tráiler abandonado en Texas

Autoridades revelan que ya hay un cuarto detenido por el caso del tráiler abandonado en San Antonio, Texas. Hasta ahora, la tragedia migrante suma 53 muertos.

Este último detenido sería el organizador del viaje que trasladó a los indocumentados. Este sujeto, al igual que los otros tres, está acusado por una Corte Federal de Estados Unidos.

El jueves 29, la Catedral de San Fernando, en San Antonio, celebrará una misa en honor de las víctimas.

El médico forense del condado de Bexar, Texas, informó que aumentó a 53 el número de migrantes muertos en el tráiler hallado en una carretera de San Antonio, el pasado lunes.

Entre las víctimas mortales hay 27 mexicanos, 14 hondureños, siete guatemaltecos, 2 salvadoreños y dos más de origen desconocido, hasta el momento. Sin embargo, las autoridades corroborarán los datos a través de las huellas dactilares de los migrantes muertos.

Las autoridades de Texas indicaron que hasta el momento van 13 mujeres y 40 hombres muertos a causa de deshidratación y asfixia, en el tráiler abandonado.

Informaron que en el lugar del incidente recuperaron 48 víctimas dentro del tráiler y varios de los sobrevivientes se encontraban en estado crítico, por lo que fueron trasladados a diferentes hospitales de la zona, donde fallecieron cinco migrantes más.

|Reuters

Los heridos presentaron fallas neurológicas, renales, hepáticas y hemorragias internas, informó el martes Rubén Minutti, cónsul mexicano de San Antonio, Texas.

El alcalde de San Antonio, Texas, informó que el tráiler fue abandonado en una zona cercana a una base aérea a dos horas y media de la frontera con México, un lugar donde se registraron temperaturas de casi 40 grados.

De acuerdo con expertos, dentro de la caja del tráiler, donde se encontraban los migrantes, el calor pudo ser de hasta 60 grados sin contar el calor humano por el hacinamiento.

¿Cómo descubrieron el tráiler con 50 migrantes muertos?

Alrededor de las 18:00 horas del lunes, la policía de San Antonio, Texas, recibió una llamada donde el trabajador de un edificio cercano reportó el hallazgo de un tráiler del cual se escuchaban gritos de auxilio.

El hombre se acercó al tráiler y descubrió que las puertas estaban parcialmente abiertas y en el interior había varias personas muertas, relató William McManus, jefe de la policía de San Antonio.

Añadió que los elementos de seguridad se dirigieron al lugar y detuvieron a tres personas, dos de origen mexicano, quienes se encuentran bajo custodia sin que hasta el momento tengan claro si están conectadas con el incidente de tráiler.

