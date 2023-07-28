EU aceptará como refugiados a algunos migrantes que ya estén en México

Se abre una luz de esperanza para migrantes no mexicanos que esperan en territorio mexicano una oportunidad para cruzar a Estados Unidos y alcanzar su sueño americano. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan anunció que el gobierno del presidente Joe Biden, permitirá que algunos migrantes sean aceptados como refugiados.

La medida solo beneficiará a migrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Con ello evitar que crucen por vías ilegales en las que se exponen a varios migrantes.

,

A través de un comunicado, Sullivan reiteró a quienes buscan llegar a Estados Unidos, lo hagan desde sus países de origen a través de solicitudes en consulados y embajadas. "Animamos a los migrantes a usar estas vías legales en lugarde poner sus vidas en manos de peligrosos contrabandistas y traficantes".

Trabajamos con 🇲🇽 para ampliar el acceso a vías migratorias seguras, ordenadas y legales. Anunciamos nuestro apoyo a un espacio internacional que el @GobiernoMX planea establecer en el sur de 🇲🇽 para ofrecer nuevas opciones laborales y de refugio. https://t.co/ndcWn0OlnT — Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) July 28, 2023

Este acuerdo se logró tras el encuentro de la Asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, en el que también tocaron el tema del tráfico de fentanilo.

López Obrador por su parte se comprometió a crear oportunidades para los migrantes que han llegado al sur del país.

En el comunicado establece, que la decisión se basa en una serie de iniciativas exitosas de vías legales que el presidente Biden y el presidente López Obrador acordaron lanzar durante el último año. "La cooperación ampliada entre los Estados Unidos y México para administrar nuestra frontera compartida de una manera humana y ordenada es un testimonio de los fuertes y duraderos lazos de amistad y asociación entre nuestros dos países." reiteró en el comunicado.

El documento destaca también que el presidente estadounidense ha ampliado las vías legales para el ingreso a Estados Unidos, como lo dictan los objetivos de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección. Y piden a los migrantes que usen las vías legales para solicitar asilo o migrar al país norteamericano en lugar de ponerse en riesgo viajando con traficantes de personas y rutas peligrosas ya que de cualquier manera la migración ilegal es castigada con deportación, un posible proceso penal y la prohibición de reingreso a Estados Unidos.

¿Qué beneficios tiene el status de refugiado?

Las personas que alcanzan el estatus de refugiado en Estados Unidos, tienen una vía para obtener la ciudadanía y reciben beneficios del gobierno, mismos que no están disponibles para otros estus migratorios.