Miguel Ángel Félix Gallardo y Pablo Escobar: Así fue la alianza entre el Cártel de Guadalajara y el Cártel de Medellín

El capo Miguel Ángel Félix Gallardo, fallecido el pasado 15 de noviembre, mantuvo una alianza con el otro poderoso narcotraficante de origen colombiano Pablo Escobar.

Ambos realizaban negocios en favor de sus organizaciones, el Cártel de Guadalajara y el Cártel de Medellín.

¿Cómo operaban juntos estos criminales de talla internacional?

Miguel Ángel Félix Gallardo y Pablo Escobar, ¿quiénes son?

En las décadas de 1970 y 1980 Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el “Jefe de Jefes”, y Pablo Esobar se consolidaron como las figuras más importantes del narcotráfico en el mundo.

Félix Gallardo: Expolicía y escolta en Sinaloa, fue el primer gran líder criminal de México. Fue detenido el 8 de abril de 1989 y cumplía una condena por narcotráfico y el homicidio del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena.

Falleció recientemente a los 80 años de edad en un hospital privado de Guadalajara, Jalisco, a causa varios problemas de salud.

Pablo Escobar: Concentró un poder económico y militar en Colombia a través del terror y el tráfico de estupefacientes, hasta su muerte en diciembre de 1993 en Medellín.

#QueNoSeNosOlvide | Murió Miguel Ángel Félix Gallardo, el "Jefe de Jefes", pero la relación entre el narco y el poder político evolucionó



De comprar protección policial a buscar controlar gobiernos: un recorrido por la narcopolítica, los asesinatos electorales y los… pic.twitter.com/Q08skAkz4O — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 16, 2026

Así operaban Miguel Ángel Félix Gallardo y Pablo Escobar

Mientras los carteles colombianos, como el de Medellín liderado por Escobar, controlaban la producción y el suministro de la cocaína, la red de Félix Gallardo aportaba la infraestructura, contactos y rutas terrestres y aéreas.

El Cártel de Guadalajara reorientó el negocio criminal mexicano hacia el tráfico masivo de cocaína, sirviendo como el puente operativo para llevar droga al mercado estadounidense.

Una parte masiva de la cocaína que entraba a EU venía directamente del Cártel de Medellín operando con la red logística y de transporte de Félix Gallardo.

Reuniones entre Pablo Escobar y Félix Gallardo

Registros periodísticos e investigaciones de seguridad dicen que ambos capos tuvieron reuniones, tanto en territorio mexicano como en Colombia, para pactar los acuerdos de distribución.

En declaraciones públicas y entrevistas dadas desde prisión, Félix Gallardo negó haber conocido personalmente a Pablo Escobar o haber viajado a Medellín y Cali, desestimando también la existencia formal del término, Cártel de Guadalajara.

🔴Los restos de Miguel Ángel Félix Gallardo, "El Jefe de Jefes", habrían llegado a una funeraria de Guadalajara



Podría ser cremado y trasladado a Culiacán, aunque no se ha confirmado dónde será sepultado



El reporte de Florencia Moreno (@jlorecita27) en #AgendaADN pic.twitter.com/KW0EugZe8k — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 16, 2026

Félix Gallardo inició una red criminal que fue copiada por organizaciones actuales

Félix Gallardo construyó una red de tráfico de drogas con alianzas internacionales que pusieron las bases del modelo de control territorial y distribución de plazas heredado por los carteles modernos en México.

La muerte de Félix Gallardo marca el fin definitivo de una generación de capos de la vieja guardia cuya cooperación transnacional cambió para siempre la dinámica del narcotráfico entre Sudamérica y Norteamérica.