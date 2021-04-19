Miguel Díaz-Canel, nuevo líder del Partido Comunista de Cuba

El Partido Comunista de Cuba eligió al presidente Miguel Díaz-Canel para suceder a Raúl Castro como primer secretario de la organización en la cuarta y última sesión de la reunión quinquenal de los comunistas cubanos.

Díaz-Canel, de 60 años, se convierte así en el máximo jefe del Partido Comunista y del gobierno en la isla. La sucesión marca el final de seis décadas de gobierno de los hermanos Fidel y Raúl Castro, quienes encabezaron la revolución izquierdista de 1959.

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Díaz-Canel, quien reemplazó a Raúl Castro en la presidencia en 2018, lidera una transición hacia un liderazgo más joven en la nación caribeña. Se esperaba que también fuera nombrado primer secretario del Partido.

"Díaz-Canel no es fruto de la improvisación sino de la cuidadosa selección de un joven revolucionario que tiene todo lo que se requiere para ser ascendido a altos cargos", dijo Castro en un discurso inaugural del Congreso que se inició el viernes en La Habana.

Se acaba una era en el Partido Comunista con la salida de Castro

Castro, de 89 años, había dicho en el congreso del partido en 2016 que sería el último presidido por la llamada generación histórica de quienes lucharon en las montañas de la Sierra Maestra, en la parte oriental de Cuba, para derrocar al gobierno respaldado por Estados Unidos del dictador Fulgencio Batista.

Junto con Castro salieron de la cúpula del Partido Comunista otros dirigentes históricos como el actual número dos de la formación, José Ramón Machado-Ventura (90), y el comandante Ramiro Valdés (88), además de Marino Murillo, considerado el "zar" de las reformas económicas iniciadas hace una década.

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El nuevo Buró Político, la cúpula gobernante del país, no incluye a dos históricos de la vieja guardia revolucionaria como José Ramón Machado Ventura, de 90 años, quien fungía como segundo secretario del Partido, y el comandante Ramiro Valdés, de 88 años y que mantiene su puesto en el gobierno como viceprimer ministro.

