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Miguel Meza exige freno a la censura tras recuperar sus redes mediante una demanda contra Meta

Miguel Meza recupera sus redes tras realizar una demanda a Meta y advierte que acudirá a la CIDH por ciberataques contra su trabajo.

Miguel Meza exige freno a la censura tras recuperar sus redes.
Miguel Meza exige freno a la censura tras recuperar sus redes mediante una demanda contra Meta.|X.

Escrito por: América López

El consultor e investigador Miguel Meza confirmó el restablecimiento y recuperación total de sus cuentas oficiales en Facebook, Instagram y WhatsApp, luego de una demanda contra la gigante tecnológica Meta para revertir lo que calificó como una censura sistemática e injustificada contra su libertad de expresión. A través de un pronunciamiento público, el activista celebró la restitución de sus plataformas pero condenó enérgicamente que la empresa únicamente responda a este tipo de vulneraciones cuando se le interpone una acción judicial formal.

"Al parecer solo tenía que demandar a Meta para recuperar mis cuentas. La buena noticia: ya tenemos Facebook, Instagram y WhatsApp de regreso. La mala: tuve que llegar al punto de demandar a Meta para obligarlos a reaccionar y corregir la censura", lamentó Meza, señalando la indefensión en la que se encuentran los ciudadanos frente al poder tecnológico.

Advirtió además que mantendrá firme el litigio contra la empresa para evitar que las plataformas digitales sean manipuladas por grupos de poder o actores políticos que utilicen ciberataques y herramientas ilegales para silenciar a investigaciones periodísticas o poner en riesgo la vida de profesionales de la comunicación.

Ciberataques sistemáticos y denuncia ante la CIDH por vulneración a portales críticos

La restitución de los perfiles personales de Miguel Meza ocurre en un clima de crecientes agresiones e intromisiones cibernéticas dirigidas contra portales independientes y periodistas de investigación. Apenas el pasado 2 de septiembre, el propio Meza junto a diversos comunicadores expusieron un ataque digital directo orientado a tomar el control del sitio web @narcopoliticos_, luego de detectarse la irrupción no autorizada de un usuario falso con privilegios de editor, cuyo acceso se registró a las 05:10 horas desde una dirección IP ubicada en París.

El investigador responsabilizó directamente al partido Morena y a las omisiones deliberadas del Estado mexicano por no perseguir a los ciberdelincuentes, calificando estas acciones como una estrategia de hostigamiento sistemático. Ante la falta de garantías para el ejercicio libre del periodismo en el entorno digital y el incremento de los sabotajes tecnológicos, anunció que acudirán formalmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares y de protección internacional que resguarden la integridad de los investigadores y el derecho a la información de la ciudadanía.

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