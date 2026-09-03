Miguel Meza exige freno a la censura tras recuperar sus redes mediante una demanda contra Meta

El consultor e investigador Miguel Meza confirmó el restablecimiento y recuperación total de sus cuentas oficiales en Facebook, Instagram y WhatsApp, luego de una demanda contra la gigante tecnológica Meta para revertir lo que calificó como una censura sistemática e injustificada contra su libertad de expresión. A través de un pronunciamiento público, el activista celebró la restitución de sus plataformas pero condenó enérgicamente que la empresa únicamente responda a este tipo de vulneraciones cuando se le interpone una acción judicial formal.

"Al parecer solo tenía que demandar a Meta para recuperar mis cuentas. La buena noticia: ya tenemos Facebook, Instagram y WhatsApp de regreso. La mala: tuve que llegar al punto de demandar a Meta para obligarlos a reaccionar y corregir la censura", lamentó Meza, señalando la indefensión en la que se encuentran los ciudadanos frente al poder tecnológico.

Al parecer solo tenía que demandar a Meta para recuperar mis cuentas.



La buena noticia: ya tenemos Facebook, Instagram y WhatsApp de regreso.



La mala: tuve que llegar al punto de demandar a Meta para obligarlos a reaccionar y corregir la censura.



No todos los ciudadanos que… pic.twitter.com/KawPX2j2Zv — Miguel Meza (@MiguelMezaC) September 3, 2026

Advirtió además que mantendrá firme el litigio contra la empresa para evitar que las plataformas digitales sean manipuladas por grupos de poder o actores políticos que utilicen ciberataques y herramientas ilegales para silenciar a investigaciones periodísticas o poner en riesgo la vida de profesionales de la comunicación.

Ciberataques sistemáticos y denuncia ante la CIDH por vulneración a portales críticos

La restitución de los perfiles personales de Miguel Meza ocurre en un clima de crecientes agresiones e intromisiones cibernéticas dirigidas contra portales independientes y periodistas de investigación. Apenas el pasado 2 de septiembre, el propio Meza junto a diversos comunicadores expusieron un ataque digital directo orientado a tomar el control del sitio web @narcopoliticos_, luego de detectarse la irrupción no autorizada de un usuario falso con privilegios de editor, cuyo acceso se registró a las 05:10 horas desde una dirección IP ubicada en París.

El investigador responsabilizó directamente al partido Morena y a las omisiones deliberadas del Estado mexicano por no perseguir a los ciberdelincuentes, calificando estas acciones como una estrategia de hostigamiento sistemático. Ante la falta de garantías para el ejercicio libre del periodismo en el entorno digital y el incremento de los sabotajes tecnológicos, anunció que acudirán formalmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares y de protección internacional que resguarden la integridad de los investigadores y el derecho a la información de la ciudadanía.

