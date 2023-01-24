Al rededor de una docena de documentos clasificados fueron descubiertos en la casa de Carmel, Indiana, del ex vicepresidente estadounidense Mike Pence la semana pasada. Pence entregó esos registros clasificados al FBI, dijo su abogado en cartas vistas por Reuters.

El abogado de Pence, Greg Jacob, envió una carta a los Archivos Nacionales el 18 de enero notificando de los documentos clasificados y, en otra carta, cuatro días después informó a los Archivos que el FBI acudió a la casa del ex vicepresidente para recogerlos.

El descubrimiento une a Pence con el expresidente Donald Trump y el mandatario Joe Biden, después de que se encontraran documentos clasificados en sus residencias.

Jacob dijo en la carta fechada el 18 de enero que "por abundancia de precaución", Pence había contratado a un abogado externo para revisar los registros almacenados en su casa después de los informes sobre los materiales encontrados en la residencia de Biden.

💥Classified documents found at PENCE's Indiana home, not in a secured location, retrieved by FBI and returned to National Archives, CNN reports pic.twitter.com/uo0fAQpFeD — 🇺🇦Paula Chertok🗽 (@PaulaChertok) January 24, 2023

"El abogado identificó un pequeño número de documentos que potencialmente podrían contener información sensible o clasificada intercalada en los registros", escribió Jacob en la carta.

"El vicepresidente Pence aseguró inmediatamente esos documentos en una caja fuerte cerrada con llave a la espera de nuevas instrucciones sobre el manejo adecuado de los Archivos Nacionales", dijo. El abogado de Pence no revisó el contenido de los documentos una vez que se determinó que estaban marcados como clasificados, decía la carta.

También fue registrada la oficina de Pence en la ciudad de Washington, según Jacob, donde no se descubrió ningún material clasificado u otros documentos cubiertos por la Ley de Registros Presidenciales.

En otra carta fechada el 22 de enero, Jacob dijo que el Departamento de Justicia "se saltó los procedimientos estándar y solicitó la posesión directa" de los documentos en la residencia de Pence.

Tanto Biden, cuyos documentos datan de su época como vicepresidente, como Trump, que se resistió a entregarlos provocando una redada del FBI, enfrentan investigaciones del Departamento de Justicia por manejo indebido de material clasificado.