Encuentran más de 11 mil documentos confidenciales en casa de Trump

La jueza estadunidense Aileen Cannon hizo público un inventario sobre los documentos confidenciales de EU que encontraron durante el allanamiento a la casa de Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida.

De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, el FBI recuperó más de 11 mil fotografías y documentos confidenciales de EU, así como 48 carpetas vacías etiquetadas como “clasificadas”.

El inventario detallado de lo encontrado en el hallanamiento a la casa de Donald Trump, fue revelado un día después de los argumentos orales de los abogados del ex presidente y de los principales fiscales de contrainteligencia del Departamento de Justicia sobre si debería nombrar a un experto especial para llevar a cabo una revisión del privilegio de los materiales incautados a petición de Trump.

|Reuters

Cannon aplazó inmediatamente la decisión sobre el nombramiento, pero dijo que sí aceptaría desvelar dos registros presentados por el Departamento de Justicia.

¿Qué encontraron en el allanamiento a casa de Trump?

De acuerdo con la agencia Reuters, de los más de 11 mil documentos confidenciales de EU y fotos del gobierno, 18 estaban etiquetados como "alto secreto", 54 como "secreto" y 31 como "confidencial".

Cabe destacar que "Alto secreto" es el nivel de clasificación más alto, reservado para los secretos más íntimos del país.

También había 90 carpetas vacías, 48 de las cuales estaban marcadas como "clasificadas", mientras que otras indicaban que debían ser devueltas al secretario de personal/ayudante militar.

Los documentos confidenciales de EU con marcas de clasificación estaban a veces mezclados con otros artículos como libros, revistas y recortes de periódicos, detallaron las autoridades.

No está claro por qué las carpetas estaban vacías, ni si podía faltar algún registro.

El Departamento de Justicia informó que el material incautado se utilizará para avanzar en la investigación del gobierno contra el ex presidente Donald Trump por haber sacado los documentos clasificados de EU.

