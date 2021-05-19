En China, millonario compra equipo de futbol para que su hijo juegue

Hasta en China, el dinero puede hacer cosas que parecen imposibles, como un millonario, quien compró un equipo de futbol para que su hijo jugara en él.

Se trata de He Shihua, un hombre millonario quien es inversionista en China, y que generó polémica luego de que no sólo adquirió un equipo de futbol, sino que obligó al director técnico a incluir a su hijo en la alineación.

El millonario chino, de 37 años, es el inversionista mayoritario del equipo de futbol Zibo Cuju, que pertenece a la segunda división de dicho deporte en China.

Hijo de millonario de China pesa más de 100 kilos

Lo que generó controversia del caso del millonario es que su hijo, para el que compró el equipo de futbol, no tiene la condición física para estar en el campo de juego, ya que de acuerdo con medios internacionales, el niño pesa 126 kilos.

No obstante, el entrenador del equipo de futbol, Hongyi Huang, fue obligado por el millonario de China para que su hijo, con evidente sobrepeso, portara la camisa con el número 11.

Además, el millonario también ordenó que su hijo fuera quien cobre los tiros de esquina, penales y tiros de faltas, situación que también generó críticas.

⚡️Çin 2. Ligi (Jia League) ekiplerinden Zibo Cuju'yu satın alan milyarder işadamı HeShihua, 126 kilo olan oğlunu takıma aldırdı ve teknik direktöre sahaya sürdürdü.



❌Zibo Cuju, Jia League'de A Grubu'nda 5 maçta 1 puanla son sırada yer alıyor. pic.twitter.com/wCQkPImEGr — Tribun Dergi (@tribundergi) May 17, 2021

Millonario de China participa en partidos de su equipo de futbol

De acuerdo con medios locales, una de las condiciones que puso el millonario He Shihua es que a él se le diera la camisa del número 10; incluso el pasado 4 de mayo saltó al campo de juego y aunque no tocó el balón, sí ayudó a que el equipo de China obtuviera un empate.

El millonario también ha sido visto durante los entrenamientos del equipo de futbol de segunda división de China, pues tiene buena relación con los futbolistas, con quienes bromea y come.

In the CL1(2nd-division) match today between Sichuan Jiuniu and Zibo Cuju, He Shihua, the principle sharedholder of Zibo Cuju, was introduced into the match just ahead of the injury time. The 35-year-old enterpreneur/footballer wears No. 10 shirt. The match ended 0:0. pic.twitter.com/d0XfNFUFIZ — Titan Sports Plus (@titan_plus) May 4, 2021

Te puede interesar: China y Nepal delimitarán frontera en cima del Everest

La prensa de China asegura que el millonario tiene amplios conocimientos de este deporte y que sabe que los minutos en el campo son escasos, ya que también fue dueño del equipo de futbol que es campeón nacional actualmente, conocido como Sichuan Huakun.

He Shihua no es el único caso de un millonario en China que juega en el campo, ya que en 2007 también el propietario del equipo de futbol de primera división, Shanghai Shenhua, jugó algunos minutos durante un encuentro amistoso que tuvo contra el Liverpool.

Te puede interesar: Mujer construye puente para que sus hijos vayan a la escuela en China