Mujer construye puente para que sus hijos vayan a la escuela en China

El amor de una madre en China se hizo viral, luego de que construyó un puente en Henan, para que sus hijos pudieran llegar seguros a la escuela.

Medios locales entrevistaron a la mujer, quien quiso usar el nombre de “Señora Meng”, y relató que invirtió el dinero que había ahorrado a lo largo de su vida para construir el puente.

La mujer pagó aproximadamente 155 mil dólares para construir el puente que llega hasta la escuela, la cual está cerca de una carretera en la que no hay semáforos ni pasos peatonales, por lo que maestros y estudiantes, entre ellos sus hijos, arriesgan su vida para llegar al plantel.

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Mujer solicita permiso para construir puente en China

La “Señora Meng” tuvo que solicitar a las autoridades de la municipalidad de Henan un permiso de construcción para el puente y se lo concedieron con la condición de que ella corriera con todos los gastos.

Esta madre no dudo en pagar el dinero a trabajadores para construir el puente, que en cuestión de días ya estaba listo para ser inaugurado.

Nombran a construcción “Puente de la Sabiduría” en China

Durante la ceremonia de inauguración del puente, la “Señora Meng” no quiso que se diera publicidad por esta obra pública, lo único que pidió fue que se le diera un nombre.

Este puente de China fue llamado “Puente de la Sabiduría”, pues la madre consideró que los niños y maestros que vayan a la escuela regresen seguros y más sabios.

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La historia de esta madre que busca la seguridad de sus hijos se volvió viral, ya que no solo pensó en la seguridad de su familia, sino que el puente también podrá ser usado por otras personas que pasan por la zona.

La “Señora Meng” confesó que no había contado a sus hijos la construcción del puente, ya que quería evitar que lo presumieran, pues su objetivo es que crezcan seguros y con educación, al igual que sus compañeros de clase en China.

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