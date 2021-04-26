Ministra de turismo recibe por correo navaja con sangre en España

Reyes Maroto, ministra de Turismo de España, recibió por correo una navaja cubierta de manchas rojas días después de que el ministro del Interior, una dirigente policial y el líder del partido Unidos Podemos recibieron amenazas de muerte.

"Esto significa que van en serio... Es para preocuparse. No soy una persona polémica que haya estado en el foco de la polémica, como pueden estar otros compañeros", dijo la socialista que ha servido como ministra de Industria, Comercio y Turismo en el gobierno de coalición de España desde 2018.

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"Nos da más fuerza para defender la democracia, para pasar del odio a la solidaridad. El odio y estas amenazas no nos van a callar", dijo a los periodistas a las puertas del Parlamento.

La policía está investigando el paquete que llegó al Ministerio el viernes e incluyó una dirección de retorno. En una foto se ve una pequeña navaja plegable con mango de madera y una serie de manchas rojas en la hoja.

"Basta! No vamos a permitirlo. No vamos a dejar que el odio se apodere de la convivencia en España", tuiteó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se unió a un coro de voces de todo el espectro político, incluido el partido de extrema derecha Vox, condenando las amenazas.

La semana pasada, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, Pablo Iglesias, lider de Unidos Podemos, y María Gámez, directora de la Guardia Civil, también recibieron amenazas de muerte en sus correo personales.

Sin sugerir quién podría estar detrás de las cartas, Marlaska culpó a la cultura de la polarización política de permitir que florezca el discurso del odio.

"Tenemos unos discursos políticos antidemocráticos a los que hay de enfrentar de una forma contundente", dijo en una entrevista a la emisora La Sexta.

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Relacionó las amenazas con los recientes actos vandálicos contra un mural feminista en Madrid y la desfiguración de una estatua del ex presidente del Gobierno socialista Francisco Largo-Caballero.

"Toda esta índole genera una creencia de que se puede discriminar...contra determinados colectivos", dijo.

