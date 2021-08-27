Ex ministro de Afganistán ahora es repartidor de comida en Alemania

Durante dos años, Sayed Sadaat fue el ministro de Comunicaciones en Afganistán, en 2020 abandonó su país en busca de mejores oportunidades, pero no ha sido fácil y por ahora trabaja como repartidor de comida en Alemania.

Sadaat, de 49 años, es experto en informática y telecomunicaciones, ocupó su cargo como ministro en el gobierno afgano hasta el 2018, año en que presentó su renuncia para mudarse a Alemania unos meses después.

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Ahora su principal herramienta de trabajo es una bicicleta, ya que se convirtió en repartidor de comida en la ciudad alemana de Leipzig, algo de lo que asegura no sentirse avergonzado.

No tengo nada de qué sentirme culpable ni avergonzado. Espero que otros políticos también sigan el mismo camino, trabajando con los ciudadanos en lugar de esconderse.

Cuando Sadaat dejó Afganistán, tenía la esperanza de encontrar un empleo relacionado con su experiencia en telecomunicaciones; sin embargo, no habla alemán y eso ha dificultado su objetivo.

“El idioma es lo más importante”, reconoció el ex ministro, por eso se inscribió a una escuela para aprender alemán y tener más oportunidades de conseguir un empleo apegado a su perfil.

|Reuters

Mientras tanto, continuará con su trabajo como repartidor de comida, donde se encontró con un reto: aprender a viajar en bicicleta en el tráfico de Leipzig.

“Los primeros días fueron emocionantes, pero difíciles. Cuanto más sales y más ves a la gente, más aprendes”, dijo Sabaat, citado por Reuters.

Historia de Sabaat se popularizó después de que talibanes tomaran el poder en Afganistán

La historia del ex ministro cobró relevancia luego del caos que se vive en Afganistán, después de que los talibanes tomaran el poder y provocaran la huida masiva de sus ciudadanos.

Sabaat dijo a Reuters que tiene familiares y amigos que desean salir del país, mantienen la esperanza de que algún vuelo de evacuación pueda llevarlos a un lugar donde estén más seguros.

Antes de que el grupo insurgente se hiciera con el poder, los afganos habían disparado las solicitudes de asilo en Alemania, pues según la Oficina Federal de Migración y Refugiados hubo un crecimiento superior al 130% desde principios de 2020.

Este jueves 12 mil 500 personas fueron evacuadas de Afganistán, elevando a 105 mil el total de extraídos por vía aérea desde el aeropuerto de Kabul, en tareas lideradas por las fuerzas de países occidentales desde que los talibanes tomaron el poder el 14 de agosto, según Reuters.

Update: From 3 AM ET on 8/26 to 3 AM ET on 8/27 a total of approximately 12,500 people were evacuated from Kabul. 35 US military flights carried approximately 8,500 evacuees, and 54 coalition flights carried approximately 4,000 people. — The White House (@WhiteHouse) August 27, 2021

Las evacuaciones se vieron sorprendidas por un atentado suicida afuera del aeropuerto, el cual fue reivindicado por el Estado Islámico y en el que murieron al menos 170 personas, incluidos 13 soldados estadounidenses.

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