Minuto a minuto Rusia vs Ucrania 3 de marzo: Zelensky pide resistir

En el octavo día de la operación militar de Rusia vs Ucrania el presidente Volodimir Zelensky llamó a la resistencia y aseguró que han roto los planes del enemigo en una semana. Además se prevé que hoy se lleve a cabo la segunda mesa de negociación entre las dos partes en medio de los ataques militares y la toma de la ciudad de Jersón. El asedio a Mariupol y a Járkov no ha parado, al menos 34 personas perdieron la vida por los bombardeos.

14:54 HORAS

"Nos están destruyendo", dice alcalde de Mariúpol

Las fuerzas rusas están tratando de bloquear la ciudad portuaria de Mariúpol, en el sureste de Ucrania, dejándola sin suministro de electricidad, agua y calefacción, y con bombardeos que impiden a los residentes huir, dijeron el jueves autoridades locales.

Mientras la invasión rusa de Ucrania entra en su segunda semana, la ciudad portuaria está siendo testigo de los combates más encarnizados, con constantes bombardeos desde hace 24 horas, dijo el alcalde Vadym Boichenko en un video.

14:27 HORAS

Ucrania pide aviones de combate

El ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba, pidió a la comunidad internacional aviones de combate y sistemas integrados de defensa aérea para el Ejército de su país para que las Fuerzas Armadas puedan defenderse mejor de los ataques rusos en la guerra que lanzó Rusia contra Ucrania hace ocho días.

13:48 HORAS

Kasparov pide regresar a Rusia a la edad de piedra

El activista ruso de derechos humanos y excampeón mundial de ajedrez Garry Kasparov pidió a las potencias mundiales a adoptar una estrategia militar y económica más dura contra el presidente Vladimir Putin.

En una entrevista con Reuters, Kasparov pidió a los países occidentales que retiren a sus embajadores de Moscú, expulsen a Rusia de la Interpol e impongan una zona de exclusión aérea sobre Ucrania.

13:02 HORAS

EU sanciona al "testaferro" de Putin

Estados Unidos anunció sanciones a ocho oligarcas rusos y sus familiares, incluido el supuesto "testaferro" del presidente VladImir Putin, Alisher Usmanov, y al portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

El Departamento de Estado prohibió además la entrada en Estados Unidos de 19 oligarcas rusos y sus parientes, mientras que el Tesoro bloqueó los posibles activos bajo jurisdicción estadounidense de siete organizaciones rusas y 26 personas que promueven la "desinformación" sobre la guerra en Ucrania

12:43 HORAS

Bombarderos rusos destruyen Yakovlivka

Los bombardeos rusos han destruido completamente Yakovlivka, un pueblo de 600 habitantes en la región de Járkov, en el este de Ucrania, según la fiscalía general citada por Suspline Tv.

De acuerdo con la empresa pública de radiodifusión de Ucrania, la Oficina del Fiscal de la región de Járkov dijo que el bombardeo "destruyó todo el pueblo, es decir, 45 casas, 21 de las cuales quedaron completamente destruidas".

12:17 HORAS

Acuerdan corredores humanitarios en Ucrania

Un negociador ucraniano declaró que la segunda ronda de conversaciones sobre el alto el fuego con Rusia no había dado los resultados que Kiev esperaba, pero que las partes habían llegado a un acuerdo sobre la creación de corredores humanitarios para evacuar a los civiles.

El asesor presidencial ucraniano, Mykhailo Podolyak, dijo que las dos partes preveían un posible alto el fuego temporal para permitir la evacuación de los civiles.

11:46 HORAS

Anuncian cese al fuego temporal

El asesor presidencial ucraniano Myjailo Podolyak informó que se ha alcanzado un acuerdo para un cese el fuego temporal por motivos humanitarios en las negociaciones con Rusia.

"Las partes han llegado a un entendimiento sobre la creación conjunta de corredores humanitarios con un alto el fuego temporal", señaló en su canal de Telegram.

11:16 HORAS

Putin asegura que operación militar va muy bien

El presidente Vladimir Putin aseguró que las operaciones militares de Rusia en Ucrania se desarrollan según lo previsto y elogió a sus soldados como héroes.

En comentarios televisados, Putin hizo una serie de acusaciones contra las fuerzas ucranianas de las que no aportó pruebas, entre ellas que mantenían a ciudadanos extranjeros como rehenes y que utilizaban escudos humanos.

10:15 HORAS

Ucrania trabajaba para conseguir la bomba atómica: Rusia

El jefe del Servicio de Espionaje Exterior (SVR) de Rusia, Serguéi Narishkin, denunció hoy que Ucrania trabajaba en la fabricación de una bomba atómica.

"Según datos del Ministerio de Defensa de Rusia, Ucrania conservó el potencial técnico para crear armas nucleares y tiene más capacidades para ello que Irán o Corea del Norte. Es más, según datos de inteligencia del SVR, Ucrania trabajaba en esa dirección", afirmó en un comunicado.

9:37 HORAS

Hermitage rompe lazos con Rusia

El Hermitage de Ámsterdam, un museo de arte ruso que reunió su colección en cooperación con el famoso Museo Estatal del Hermitage en San Petersburgo, anunció que estaba "rompiendo los lazos" con Rusia.

"Debido a nuestra relación(...) teníamos acceso a una de las colecciones de arte más famosas del mundo que podíamos utilizar para complementar nuestras exposiciones", dijo el museo holandés en un comunicado.

9:23 HORAS

Inicia segunda ronda de negociaciones

La segunda ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania sobre la invasión rusa inició en Belovezhskaya Pushcha, en la región bielorrusa de Brest, cerca de la frontera polaca, informó la agencia bielorrusa BELTA.

La agencia publica una foto con las delegaciones dándose la mano y al fondo las banderas de Rusia, Ucrania y Bielorrusia.

8:23 HORAS

Ramona ya vuela de regreso a México

El vuelo con los mexicanos y sus familias evacuados de Ucrania ya está en camino a México y entre los viajeros ha llamado la atención Ramona, una perrita de siete años que regresa junto a su dueña a nuestro país.

Y entre los pasajeros a bordo del vuelo con familias desde Ucrania vienen ella y su perrito que siempre la acompaña. Pronto estarán en casa !! pic.twitter.com/GAz3OUCxEf — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 3, 2022

20:18 HORAS

Putin asegura que su ofensiva va según lo previsto

El presidente de Rusia, VladImir Putin, le dijo a su homólogo francés, Emmanuel Macron, que su ofensiva sobre Ucrania va "según lo previsto" y se va a recrudecer a menos que ese país acepte sus condiciones, entre ellas su desmilitarización..

La conversación telefónica tuvo lugar a petición de Putin y en ella el líder ruso advirtió de que si los ucranianos no aceptan sus términos por la vía político-diplomática, Rusia los conseguirá por la militar.

Ya en ruta a México el vuelo de la FAM con 138 personas. La operación de rescate que instruyó el Presidente López Obrador se cumple.Familias que estaban en el riesgo de los bombardeos a Kiev estarán pronto en la CDMX.Gracias SEDENA y embajadas de México en Kiev y Bucarest!! pic.twitter.com/zNjPRpk3yh — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 3, 2022

7:39 HORAS

Rusia continuará operación militar hasta el fin: Lavrov

El ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, dijo que Rusia llegará hasta el final en la operación militar en Ucrania.

"Estamos dispuestos a negociar, pero continuaremos nuestra operación, porque no podemos permitir que en Ucrania exista una infraestructura que amenaza a la seguridad de Rusia. La desmilitarización será llevada a término con la eliminación de esta infraestructura y armamentos", dijo.

El jefe de la diplomacia rusa afirmó que "incluso si firmamos un acuerdo de paz, este deberá incluir obligatoriamente" el punto de la desmilitarización.

All Ukrainian, you are great heroes! Today you are protecting the whole world! I’m Ukrainian and i’m proud of that! I’m proud of all our people 🇺🇦 #FightLikeUkrainian #StandWithUkraine pic.twitter.com/NCFK9jLbuo — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 3, 2022

7:20 HORAS

Occidente no ayuda con entrega de armas a Ucrania

Rusia dijo que ni la Unión Europea (UE) ni Estados Unidos contribuyen a resolver la situación de conflicto en Ucrania entregando armamento.

"Les pregunto a los representantes de Estados Unidos y de los países de la Unión Europea, cuál de los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que forman parte dice que suministrar armas letales facilita salvar vidas", dijo el embajador ruso ante la sede europea de la ONU en Ginebra, Gennady Gatilov.

7:07 HORAS

Cierran la radioemisora "Eco de Moscú"

El consejo de directores de Gazprom Media, propietaria de la radioemisora "Eco de Moscú", uno de los pocos medios que ofrecía espacios a la voces críticas con el Kremlin, ordenó el cierre de la estación y de su página web.

"Es la decisión del accionista, del propietario (...) No podemos comentarlo de otra manera", declaró en rueda de prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Volnovaja esta mañana

pic.twitter.com/EMsZdHMiHT — Carlos J. Regazzoni (@RegaCarlos) March 3, 2022

6:53 HORAS

Rusia tipifica de "extremista" la protesta contra invasión de Ucrania

La Fiscalía General de Rusia alertó que la participación en las protestas convocadas por la oposición rusa contra la invasión de Ucrania serán calificadas como "extremistas" y penadas en consecuencia.

"Muchos de estos llamamientos (a protestar) parten de organizaciones prohibidas por sus actividades extremistas. Al seguir estas convocatorias, los ciudadanos no solo se convierten en potenciales víctimas de provocaciones, sino que se implican en actividades de organizaciones radicales", señaló la entidad en un comunicado.

6:30 HORAS

Evacuados de Ucrania ya viajan a México

El avión de la Fuerza Aérea mexicana que traslada a los connacionales que evacuaron Ucrania realiza su primera escala en Irlanda.

Avión 737-800 de la @SEDENAmx que transporta a #Operaciónrescate, hace su primera de tres escalas.



Llega a Shannon, Irlanda. pic.twitter.com/tj32HpJ5qN — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 3, 2022

6:17 HORAS

Millones de personas están en peligro potencial: ONU

Decenas de millones de personas en Ucrania se encuentran en "peligro potencialmente mortal" a medida que se intensifican las operaciones militares con bombardeos en las principales ciudades y aumentan los reportes sobre armas de racimo que afectan a objetivos civiles, declaró la máxima responsable de derechos humanos de la ONU.

6:10 HORAS

Francia incauta yate a oligarca ruso

La aduana francesa incautó un yate perteneciente a Igor Sechin, presidente ejecutivo de Rosneft ROSN.MM, cuando intentaba salir del puerto mediterráneo de La Ciotat, en violación de las sanciones de la Unión Europea contra los oligarcas rusos, dijo el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire.

6:08 HORAS

La F1 ya no correrá en Rusia

La Fórmula 1 informó que ya no correrá en Rusia, después de que rescindiera su contrato con el promotor del gran premio de ese país en respuesta a la invasión a Ucrania.

"La Fórmula Uno puede confirmar que ha terminado su contrato con el promotor del Gran Premio de Rusia, lo que significa que Rusia no tendrá una carrera en el futuro", dijo un comunicado del titular de los derechos comerciales del deporte, que decide el calendario.

5:22 HORAS

IKEA suspende operaciones en Rusia y Bielorrusia

La cadena sueca de muebles y objetos para el hogar IKEA anunció la suspensión temporal de sus actividades en Rusia y Bielorrusia por la guerra en Ucrania.

"La guerra ya está teniendo un impacto humano enorme. Y también está resultando en alteraciones serias en la cadena de suministro y en las condiciones para comerciar. Por todas esas razones, los grupos de la compañía han decidido suspender temporalmente sus operaciones en Rusia y en Bielorrusia", según un comunicado.

5:23 HORAS

Rusia dejará de suministrar motores para cohetes

La agencia espacial rusa dejará de suministrar motores para cohetes a Estados Unidos, en respuesta a las sanciones occidentales, dijo el jefe de Roscosmos, Dmitri Rogozin.

"Hoy hemos tomado la decisión de cesar las entregas de motores para cohetes producidos por Energomash a Estados Unidos. Permítanme recordarles que este suministro ha sido bastante intenso desde mediados de la década de los 90”, dijo Rogozin.

CBS News producer @redmanjustine captured the "biggest blasts we've ever seen" in the sky over #Kyiv, just as @charliecbs was coming off the air tonight in Ukraine pic.twitter.com/KgrseZb6gX — CBS Evening News (@CBSEveningNews) March 3, 2022

2:15 HORAS

Terry reconoce a Abramovich como el mejor

John Terry, leyenda del equipo de futbol Chelsea, publicó en su cuenta de Twitter una foto en la que aparece junto a Roman Abramovich, bajo el título "The Best".

En la foto se ve al jugador y al multimillonario ruso sujetando el trofeo de Premier League inglesa, a la que acompaña con el citado "The Best" y tres corazones azules.