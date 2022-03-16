Misil de Corea del Norte “explota en el aire” tras su lanzamiento

Corea del Norte lanzó un presunto misil que pareció explotar poco después de su lanzamiento en el cielo de Pyongyang, reportó el ejército surcoreano, en medio de informes de que la "Nación Comunista", con armas nucleares, estaba tratando de probar su mayor misil hasta ahora.

Estados Unidos (EU) y Corea del Sur han advertido de que Corea del Norte podría estar preparándose para lanzar un misil balístico intercontinental (ICBM, por sus siglas en inglés) a pleno rendimiento por primera vez desde el año 2017, en violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

Respecto este proyectil, fue disparado desde el aeropuerto internacional de Sunan, a las afueras de Pyongyang, la capital de Corea del Norte, según el informe del Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS, por sus siglas en inglés); en un comunicado.

🇰🇵 | Corea del Norte intentó lanzar un misil anoche, pero explotó a menos de 20 km de altura. Los restos del proyectil cayeron en la zona de Pionyang: se desconoce si hay heridos o daños - NK News pic.twitter.com/1ZOS9mSe12 — Alerta Mundial (@AIertaMundiaI) March 16, 2022

Se cree que falló inmediatamente después de su lanzamiento.

Se presume que se trata de un misil balístico y parece que explotó en el aire cuando aún estaba en su fase de impulso, a una altitud inferior a 20 kilómetros, señaló un funcionario del Estado Mayor Conjunto surcoreano a la agencia Reuters.

Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que se trató de un "lanzamiento de un misil balístico" y lo condenó como una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque declinó hacer comentarios cuando se le preguntó acerca del supuesto fallo.

EXCLUSIVE: Projectile debris from North Korea’s failed Wednesday test fell in or near Pyongyang, an image shows and witnesses confirmed.



A photo seen by NK News shows a red-tinted ball of smoke at the end of a zig-zagging rocket launch trail in the sky.https://t.co/mCikNeFa8b — NK NEWS (@nknewsorg) March 16, 2022

Restos de misil norcoreano cayeron cerca de Pyongyang

Los restos del misil cayeron cerca de Pyongyang tras la prueba fallida, informó NK News, con sede en Seúl, citando testigos no identificados y una fotografía de la prueba que mostró una bola de humo teñida de rojo al final de una estela de lanzamiento del cohete en zigzag el cielo de la ciudad.

El lanzamiento fallido subrayó el peligro que hay detrás de la decisión de Corea del Norte de utilizar un aeropuerto tan cercano a zonas civiles muy pobladas como lugar para ensayar con grandes misiles, según los analistas.

El aeropuerto de Sunan ha sido escenario de varios lanzamientos recientes, entre ellos los del pasado 27 de febrero y 5 de marzo. Corea del Norte ha señalado que esas pruebas buscan desarrollar componentes de un satélite de reconocimiento y no identificó qué cohete utilizó, sin embargo Seúl y Washington han señalado que se trata pruebas de un nuevo sistema de misiles balísticos intercontinentales.