Misil lanzado en Polonia no fue un ataque deliberado, confirmó OTAN

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, descartó que el misil que cayó en Polonia, el pasado martes 15 de noviembre, haya sido un ataque deliberado. El análisis preliminar sugiere que el incidente probablemente fue causado como defensa aérea por parte de Ucrania, disparado contra los ataques de misiles de crucero rusos que se registraron en el momento.

Tras convocar a una reunión de emergencia con los países miembros del tratado a causa de los misiles que impactaron en Polonia y dejaron como saldo dos personas muertas, el secretario de la OTAN destacó que no hay ningún indicio que sugiere que fue un ataque intencional contra Polonia.

De igual manera, señaló que seguirán apoyando a Ucrania y reiteró que Rusia tiene la responsabilidad final, ya que continúa con una guerra ilegal en contra del país.

Durante la madrugada del pasado martes, Stoltenberd expresó sus condolencias por las pérdidas humanas y consideró importante que se aclararan los hechos.

PM @MorawieckiM: Ukrainian forces, countering a massive Russian attack, launched their missiles yesterday to shoot down Russian missiles. There are many indications that one of these missiles fell on Polish territory without any intention on either side. pic.twitter.com/9Dm7jq3aU1 — Chancellery of the Prime Minister of Poland (@PremierRP_en) November 16, 2022

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mencionó el martes en la noche, que era "poco probable" que Rusia hubiera disparado el ataque hacia Polonia; sin embargo, la OTAN se reuniría para apoyar a esclarecer los hechos.

Rusia calificó de "histérica" la reacción de los miembros tras el incidente del misil y desde un principio afirmó que no tenía nada que ver con la explosión en el pueblo de Prsewodow, cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia, que dejó dos personas muertas.

Marcelo Ebrard expresa su preocupación por ataques de Rusia

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, advirtió sobre el llamado de México al cese de la guerra y expresó la preocupación del país por los recientes bombardeos a la población civil en Ucrania.

Asimismo rechazó el uso y la amenaza de armas nucleares y reconoció que la guerra en Ucrania tiene un impacto en la economía global.