tva (1).png

Reportan que misiles rusos impactan en Polonia; hay 2 muertos

Polonia convocó a una reunión de seguridad luego de que dos misiles rusos impactaran en su frontera con Ucrania dejando dos muertos; se investiga los sucedido.

Impactan misiles rusos en Polonia
|Reuters

Escrito por: Azteca Noticias

Este martes dos misiles rusos impactaron en una granja en Polonia, cerca de la frontera con Ucrania, provocando la muerte de dos personas.

Los supuestos misiles rusos en Polonia cayeron aproximadamente al mismo tiempo que se registraba un ataque ruso en el oeste de Ucrania.

Las autoridades polacas indicaron que no está claro de dónde vinieron los dos misiles, por lo que el primer ministro Mateusz Morawiecki convocó al Comité de Consejo de Ministros para Asuntos de Seguridad Nacional y Defensa.

De acuerdo con la agencia de noticias CNN, un funcionario de Polonia indicó que no tenía confirmado de donde provenían los misiles por lo que estaban investigando sobre lo que pasó en su frontera con Ucrania y que los detalles se darán a conocer después de la reunión.

Estados Unidos dice que no hay confirmación sobre misiles rusos en Polonia

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ofreció una conferencia de prensa, en la que el general Pat Ryder indicó que está al tanto de los supuestos misiles rusos que impactaron en Polonia dejando dos muertos.

Añadió que no tienen la información para corroborar dicha información, no obstante aseguró que Estados Unidos “defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN”, ya que Polonia es miembro de la organización.

Lloyd Austin, secretario de Defensa de Estados Unidos hablará con su homólogo de Polonia más tarde.

Países europeos se solidarizan con Polonia

Aunque aún no confirman que dos misiles rusos impactaran en Polonia provocando dos muertos, algunos países europeos como Estonia expresaron su preocupación por los informes.

"Las últimas noticias de Polonia son las más preocupantes. Estamos consultando de cerca con Polonia y otros aliados. Estonia está lista para defender cada centímetro del territorio de la OTAN", tuiteó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estonia.

Reino Unido también mostró su solidaridad y aseguró estar “en estrecho contacto” con los aliados de Polonia, de acuerdo con un portavoz de la oficina de Relaciones Exteriores.