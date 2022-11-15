Reportan que misiles rusos impactan en Polonia; hay 2 muertos
Polonia convocó a una reunión de seguridad luego de que dos misiles rusos impactaran en su frontera con Ucrania dejando dos muertos; se investiga los sucedido.
Este martes dos misiles rusos impactaron en una granja en Polonia, cerca de la frontera con Ucrania, provocando la muerte de dos personas.
Los supuestos misiles rusos en Polonia cayeron aproximadamente al mismo tiempo que se registraba un ataque ruso en el oeste de Ucrania.
🛑 #IMPORTANTE | Medios polacos reportan que misiles rusos impactaron un poblado cerca de la frontera con Ucrania; dos personas perdieron la vida.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 15, 2022
La información en @HMeridiano. pic.twitter.com/a3QE31trPS
Las autoridades polacas indicaron que no está claro de dónde vinieron los dos misiles, por lo que el primer ministro Mateusz Morawiecki convocó al Comité de Consejo de Ministros para Asuntos de Seguridad Nacional y Defensa.
De acuerdo con la agencia de noticias CNN, un funcionario de Polonia indicó que no tenía confirmado de donde provenían los misiles por lo que estaban investigando sobre lo que pasó en su frontera con Ucrania y que los detalles se darán a conocer después de la reunión.
Premier @MorawieckiM zwołał w trybie pilnym Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych.— Piotr Müller (@PiotrMuller) November 15, 2022
Estados Unidos dice que no hay confirmación sobre misiles rusos en Polonia
El Departamento de Defensa de Estados Unidos ofreció una conferencia de prensa, en la que el general Pat Ryder indicó que está al tanto de los supuestos misiles rusos que impactaron en Polonia dejando dos muertos.
Añadió que no tienen la información para corroborar dicha información, no obstante aseguró que Estados Unidos “defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN”, ya que Polonia es miembro de la organización.
Lloyd Austin, secretario de Defensa de Estados Unidos hablará con su homólogo de Polonia más tarde.
LIVE: @PentagonPresSec @USAirForce Brig. Gen. Patrick Ryder holds a news briefing at the Pentagon. https://t.co/8MCSqRkTzY— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) November 15, 2022
Países europeos se solidarizan con Polonia
Aunque aún no confirman que dos misiles rusos impactaran en Polonia provocando dos muertos, algunos países europeos como Estonia expresaron su preocupación por los informes.
"Las últimas noticias de Polonia son las más preocupantes. Estamos consultando de cerca con Polonia y otros aliados. Estonia está lista para defender cada centímetro del territorio de la OTAN", tuiteó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estonia.
Latest news from Poland is most concerning. We are consulting closely with Poland and other Allies. Estonia is ready to defend every inch of NATO territory. We’re in full solidarity with our close ally Poland 🇵🇱— Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) November 15, 2022
Reino Unido también mostró su solidaridad y aseguró estar “en estrecho contacto” con los aliados de Polonia, de acuerdo con un portavoz de la oficina de Relaciones Exteriores.