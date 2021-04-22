Misiles caen cerca del aeropuerto de Bagdad y base militar de EU

La tarde de este jueves se dio a conocer que al menos tres misiles cayeron cerca del aeropuerto de Bagdad, en una zona donde se ubica una base de tropas estadounidenses.

Hasta el momento, fuentes citadas por Reuters indican que los proyectiles cayeron cerca de una sección de la base aérea ocupada por tropas iraquíes que comparten espacio con soldados de Estados Unidos.

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Por estos hechos, ocurridos en la capital de Irak, sonaron las sirenas en la base militar estadounidense de Victory, ubicada cerca del aeropuerto internacional de Bagdad.

Hasta el momento, agencias internacionales reportan que un soldado iraquí resultó herido; no obstante, no hay ninguna atribución de responsabilidad por este ataque, el último episodio de tensiones entre Irán y Estados Unidos.

Amid reports of a rocket attack on Baghdad International Airport, Sabreen News, linked to #Iran-backed militias, publishes this video of alarm sounding at airport. #Iraq pic.twitter.com/FybATytykS — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) April 22, 2021

Ataques recientes contra las fuerzas estadounidenses

Este es el segundo ataque con misiles en menos de una semana, el pasado 18 de abril varios cohetes cayeron en una base aérea de Balad, que alberga a entrenadores estadounidenses, lo que dejó un saldo de tres soldados iraquíes heridos.

Por estos hechos, las autoridades de Estados Unidos acusaron a los grupos armados iraquíes cercanos a Irán, de cometer los ataques a sus tropas.

Otro ataque se registró el pasado 3 de marzo, cuando al menos 10 cohetes se impactaron en la base aérea Al-Asad, donde hay tropas estadounidenses e iraquíes, sin que hubiera víctimas o daños.

La base aérea de Al-Asad fue alcanzada por varios misiles Grad, mientras que el lanzacohetes se encontró en la zona agrícola de Al-Bayader, ubicada cerca de la ciudad de Al-Baghdadi, a unos 180 kilómetros al noroeste de Bagdad.

Desde que Joe Biden asumió la presidencia de Estados Unidos, se han registrado alrededor de 20 ataques con bombas o misiles a las bases que albergan tropas estadounidenses o representaciones diplomáticas del país norteamericano.

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