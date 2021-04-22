Cámara Baja de EU aprueba convertir Washington en el estado 51

La Cámara Baja, también conocida como Cámara de Representantes de Estados Unidos, aprobó este jueves el proyecto de ley con el que Washington Distrito de Columbia pasaría a convertirse en el estado 51 de la unión americana. Ahora, la iniciativa será enviada al Senado para su discusión.

La iniciativa, presentada por la única representante del Distrito de Columbia, Eleanor Holmes Norton, quien no tiene derecho a votar en la legislación, consiguió la aprobación de la Cámara de Representantes con 216 votos a favor y 208 en contra.

Esta es la segunda vez que la propuesta consigue el respaldo de la Cámara Baja, luego de que el año pasado también se votara y después frenada en el Senado por los republicanos.

Para ser aprobado en la Cámara Alta, el proyecto deberá conseguir 60 votos a favor, panorama que luce complicado por la repartición de escaños, pues 50 son para los demócratas y 50 para los republicanos.

El bando conservador no ha mostrado interés en cambiar el estatus del Distrito de Columbia, donde en las pasadas elecciones presidenciales, el 76 por ciento de los votantes se inclinaron por los demócratas.

Charles Schumer, líder del bando demócrata en el Senado, anunció que buscarán establecer un camino para conseguir que Washington sea el estado 51 del país.

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¿Qué pasaría si Washington se vuelve un estado?

En caso de que la ley se apruebe, los 712 mil habitantes del Distrito de Columbia conseguirían la representación de dos senadores y un representante en la Cámara Baja, todos con derecho al voto en procesos legislativos.

Las autoridades de Washington D.C. afirman que el distrito es lo suficientemente grande para convertirse en un estado, pues cuenta con más población que otros como Vermont y Wyoming, tal como Delaware y Alaska.

En marzo pasado, cuando la representante Norton presentó la iniciativa, señaló que la capital estadounidense quedaría reducida a cinco kilómetros cuadrados, lo que incluiría los monumentos de la llamada explanada verde del National Mall, además de los edificios del Gobierno Federal: la Casa Blanca, el Capitolio y el Tribunal Supremo.

El resto del territorio, donde residen la gran mayoría de los habitantes del Distrito de Columbia, sería lo que se convertiría en el estado 51, cuyo nombre oficial sería 'Washington, Douglass Commonwealth', en honor a Frederick Douglass, uno de los principales líderes del movimiento de abolición a la esclavitud en el siglo XIX.

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